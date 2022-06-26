РИА НовостиBloomberg сообщил о решении G7 оказывать военную помощь Украине бессрочноЛидеры G7 собираются взять на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.РИА НовостиТакже, согласно проекту, страны G7 рассматривают "возможность использования доходов от пошлин для поддержки Украины".РИА НовостиBloomberg подчеркивает, что данная "формулировка важна, поскольку члены G7 обеспокоены затягиванием" украинского кризиса.ИнтерфаксСаммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 до 28 июня в замке Эльмау в Баварии.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомГазета.RuРоссийская газетаИзвестияРосбалтТК ЗвездаReadovka NewsГЛАС.RULife.ruКомсомольская правдаИА Красная ВеснаЭкономика сегодняФАНВечерняя МоскваDaily StormГлавный региональныйНародные новостиПодробнее о событииBloomberg заявил о решении G7 бессрочно оказывать Украине финансовую и военную помощьLenta.ru12:40В G7 пообещали военную поддержку Украине «пока это будет необходимо»Свободная Пресса24 июня в 09:59Bloomberg узнал о решении G7 оказывать военную помощь Украине бессрочноРБК12:20Bloomberg: страны G7 обязуются бессрочно помогать УкраинеТАСС12:11Страны G7 собрались оказывать бессрочную поддержку УкраинеОбщественная служба новостей12:04Bloomberg сообщил о решении G7 оказывать военную помощь Украине бессрочноРИА Новости11:53Bloomberg: страны G7 намерены оказывать бессрочную поддержку УкраинеRT на русском12:37Показать ещёОценить949Поделиться