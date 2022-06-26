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Bloomberg сообщил о решении G7 оказывать военную помощь Украине бессрочно

Лидеры G7 собираются взять на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на проект документа.
РИА Новости
Также, согласно проекту, страны G7 рассматривают "возможность использования доходов от пошлин для поддержки Украины".
РИА Новости
Bloomberg подчеркивает, что данная "формулировка важна, поскольку члены G7 обеспокоены затягиванием" украинского кризиса.
Интерфакс
Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 до 28 июня в замке Эльмау в Баварии.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg заявил о решении G7 бессрочно оказывать Украине финансовую и военную помощь
Lenta.ru12:40
В G7 пообещали военную поддержку Украине «пока это будет необходимо»
Свободная Пресса24 июня в 09:59
Bloomberg узнал о решении G7 оказывать военную помощь Украине бессрочно
РБК12:20
Bloomberg: страны G7 обязуются бессрочно помогать Украине
ТАСС12:11
Страны G7 собрались оказывать бессрочную поддержку Украине
Общественная служба новостей12:04
Bloomberg сообщил о решении G7 оказывать военную помощь Украине бессрочно
РИА Новости11:53
Bloomberg: страны G7 намерены оказывать бессрочную поддержку Украине
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