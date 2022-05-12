МЭА, которое консультирует крупные экономики, оставило в отчете свой прогноз относительно мировых продажи нефти практически без изменений: глобальные рынки топлива напряжены и могут столкнуться с дальнейшим напряжением в ближайшие месяцы.
Сенат США отложил окончательное голосование по вопросу предоставления Украине пакета помощи на $40 млрд из-за решения сенатора Рэнда Пола, который потребовал внести его поправки к тексту документа, пишет Bloomberg.
Российского гражданина Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговли оружием, могут обменять на задержанную в Москве за провоз наркотиков в 2022 году американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.