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МЭА сообщило, что доходы России от продажи нефти в 2022 году выросли на 50%

МЭА, которое консультирует крупные экономики, оставило в отчете свой прогноз относительно мировых продажи нефти практически без изменений: глобальные рынки топлива напряжены и могут столкнуться с дальнейшим напряжением в ближайшие месяцы.
ТАСС
Азия по-прежнему заинтересована в покупке российской нефти, а Китай и Индия покупают те грузы, которые сейчас не нужны в Европе, передает Bloomberg
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Взгляд.ру
Российские поставки продолжаются даже несмотря на переговоры ЕС о запрете импорта.
ТАСС
Прирост поступлений с января составил 50%, сообщает Bloomberg.
Народные новости

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МЭА сообщило, что доходы России от продажи нефти в 2022 году выросли на 50%
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