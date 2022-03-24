Неясное влияние санкций США на экономику России вынуждает представителей Белого дома изучать возможность введение ограничений против третьих сторон в иностранных государствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post (WP).
«Федеральной службой безопасности за попытку инициативной передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины задержан проживающий в Хабаровске гражданин России», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сдавшийся в плен военнослужащий полка специального назначения "Азов" (запрещенная в России организация) Алексей Смыков рассказал об ужасе, который ВСУ испытывает перед российской авиацией, и о том, как он попал в это подразделение, сообщает РИА "Новости".
Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала считает, что в беднейших странах мира возможны голодные бунты из-за роста цен на продукты на фоне конфликта на Украине и санкций против России.