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Bloomberg сообщил о росте состояния миллиардеров из России на $8,3 млрд

Состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось на $2,7 млрд после возобновления торгов на Мосбирже 24 марта.
ТАСС
По данным Bloomberg Billionaires Index, увеличить свое состояние после открытия торгов смогли 10 российских бизнесменов.
ТАСС
Индекс Мосбиржи по итогам торгового дня вырос на 4,4% и составил 2578,5 пункта по сравнению с закрытием торгов 25 февраля 2022 года.
ТАСС
Не вошли в список торгуемых активов в первый день бумаги X5 Retail Grouр, Fix Price Group, Globaltrans, HeadHunter, Ozon, Petropavlovsk, Polymetal, TCS Group, VK, Yandex.
РБК

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