Несмотря на то что к торгам были допущены только 33 бумаги индекса Мосбиржи (IMOEX), десять россиян, акции которых возобновили торговлю, смогли умножить состояние в общей сложности на $8,3 млрд, исходя из индекса миллиардеров Bloomberg.
Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский заявил, что не видит возможности перевести расчеты за российский газ в рубли, как этого требует президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, оказании гуманитарной помощи, обеспечении безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях.
Официальный представитель министерства обороны КНР старший полковник У Цянь назвал ложью утверждения официальных лиц США о том, что РФ заранее уведомила Китай о готовящейся военной операции на Украине и китайская сторона выразила молчаливое согласие.