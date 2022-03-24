Несмотря на то что к торгам были допущены только 33 бумаги индекса

Мосбиржи

(IMOEX), десять россиян, акции которых возобновили торговлю, смогли умножить состояние в общей сложности на $8,3 млрд, исходя из индекса миллиардеров Bloomberg.