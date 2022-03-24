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Bloomberg сообщил о росте состояния миллиардеров из России на $8,3 млрд

Несмотря на то что к торгам были допущены только 33 бумаги индекса Мосбиржи (IMOEX), десять россиян, акции которых возобновили торговлю, смогли умножить состояние в общей сложности на $8,3 млрд, исходя из индекса миллиардеров Bloomberg.
РБК
Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и совладелец компании «Сибур» Геннадий Тимченко, покинувший совет директоров «Новатэка» после введения санкций, увеличили свое состояние на миллиард долларов каждый.
Lenta.ru
Банк России 24 марта возобновил торги на Мосбирже.
РБК
Индекс Мосбиржи в начале первых почти за месяц торгов вырос более чем на 11%, до 2743 пунктов.
РБК

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Состояние миллиардеров выросло на $8,3 миллиарда
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