Несмотря на то что к торгам были допущены только 33 бумаги индекса Мосбиржи (IMOEX), десять россиян, акции которых возобновили торговлю, смогли умножить состояние в общей сложности на $8,3 млрд, исходя из индекса миллиардеров Bloomberg.
Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и совладелец компании «Сибур» Геннадий Тимченко, покинувший совет директоров «Новатэка» после введения санкций, увеличили свое состояние на миллиард долларов каждый.
Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, призналась, что английские семьи готовы принимать и всячески помогать украинским националистам и неонацистам.