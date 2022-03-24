Несмотря на то что к торгам были допущены только 33 бумаги индекса Мосбиржи (IMOEX), десять россиян, акции которых возобновили торговлю, смогли умножить состояние в общей сложности на $8,3 млрд, исходя из индекса миллиардеров Bloomberg.
Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и совладелец компании «Сибур» Геннадий Тимченко, покинувший совет директоров «Новатэка» после введения санкций, увеличили свое состояние на миллиард долларов каждый.
Экс-депутат Рады Илья Кива выложил в Telegram показанную в эфире польского телеканала TVP1 карту раздела Украины, подчеркнув, что этот жест показывает готовность Запада к изменению границ бывшей советской республики.
Французского неонациста, вернувшегося домой после нескольких лет проживания на Украине, арестовали и привлекли к ответственности в связи с "оскорблениями и провокациями" расистского характера, пишет газета Monde.