Утверждается, что Россия «будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года».
Два российских анонимных чиновника подтвердили, что работа над созданием эталонной российской нефти продолжается, потому что Россия хочет гарантировать, что сможет торговать нефтью без внешнего давления и ограничений.
17 сентября советские войска перешли границу и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входивших в состав России до 1917 года, чтобы не допустить дальнейшего продвижения германской армии на восток.
Правительство Украины потребовало от банков США и Европы разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефтью, пригрозив, что запретит им финансировать будущее восстановление Украины и подаст против них иски в Международный уголовный суд (МУС).