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Bloomberg сообщил о создании Россией своего эталонного сорта нефти в 2023 году

По информации агентства, ключевые министерства России, нефтедобытчики и Центробанк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре.
Lenta.ru
Утверждается, что Россия «будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года».
Коммерсантъ
Два российских анонимных чиновника подтвердили, что работа над созданием эталонной российской нефти продолжается, потому что Россия хочет гарантировать, что сможет торговать нефтью без внешнего давления и ограничений.
Ведомости
Например, на российскую нефть Urals приходится давать скидку по отношению к нефти Brent.
Политическая Экспертиза

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В России задумали создать свой эталонный сорт нефти
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