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Bloomberg сообщил о возможности дефолта в Германии без российского газа

Германские банки опасаются массовых дефолтов после снижения поставок газа из России, сообщил
 Bloomberg.
РИА Новости
Кредиторы особенно обеспокоены запланированными работами по техническому обслуживанию газопровода, соединяющего Германию с Россией.
РИА Новости
Кредиторы боятся, что поставки газа через "Северный поток" могут не возобновиться после проведения технических работ.
ПРАЙМ
"Газпром" ранее сократил прокачку топлива по экспортному маршруту, заявив, что Канада не вернула после ремонта турбины, построенные немецкой компанией Siemens.
РИА Новости

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