Спирт был обнаружен в "приёмной камере" звёзд Млечного Пути, также известной как Стрелец B2, обширном звёздном питомнике или области звездообразования рядом с местом расположения огромной черной дыры Стрелец A. Изначально это исследование было направлено на изучение и выявление процессов, связанных с синтезом органических соединений в условиях звездообразования, а также на сложность этих молекул.
Украинская армия не устанавливала флаг на острове Змеиный в Черном море, его сбросили с вертолета, заявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк, пишет ТАСС со ссылкой на эфир CNN.
Ремастеры готовились для Red Dead Redemption, которая вышла в 2010 году и до сих пор доступна только на старых консолях, и Grand Theft Auto IV, вышедшей в 2008 году на консолях, а затем и на РС (а потом по обратной совместимости ставшей доступной на Xbox One).