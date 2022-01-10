Газета.RuBloomberg сообщил о вытеснении российского газа с рынков ЕС американскимПоставки газа из США в Европу постепенно начинают вытеснять российский природный газ.Газета.RuПриродный газ в Европе дешевеет второй день подряд, так как волна поставок топлива танкерами из США снижает опасения по поводу предложения в зимний период.ПРАЙМСогласно данным операторов, собранным Bloomberg, потоки на терминалах по импорту сжиженного природного газа в северо-западной Европе находятся на самом высоком уровне с декабря 2019 года.Profinance.ruПоставки из США помогают компенсировать потоки из России, которые в последнее время стали ограниченными.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИАНЕДФАНПолитРоссияiReactorНародные новостиУтроГЛАС.RUПодробнее о событииТанкеры с газом из США потеснят российский газ в Западной ЕвропеBanki Loans11:56Bloomberg: американский СПГ начал вытеснять российский газ из ЕвропыФАН08:52Американский газ в Европе понемногу начинает вытеснять российскийProfinance.ru04:10Направляющиеся из США в Западную Европу танкеры с СПГ потеснят российский газЭкономика сегодня08:36Bloomberg сообщил о вытеснении российского газа с рынков ЕС американскимГазета.Ru08:05На Европу идет вторая волна американского СПГ: пока больше шумаЕвразия Daily07:02Агентство Bloomberg указало на конкуренцию российского и американского газа в ЕСНародные новости08:51Показать ещёОценить186Поделиться