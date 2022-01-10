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Bloomberg сообщил о вытеснении российского газа с рынков ЕС американским

Поставки газа из США в Европу постепенно начинают вытеснять российский природный газ.
Газета.Ru
Природный газ в Европе дешевеет второй день подряд, так как волна поставок топлива танкерами из США снижает опасения по поводу предложения в зимний период.
ПРАЙМ
Согласно данным операторов, собранным Bloomberg, потоки на терминалах по импорту сжиженного природного газа в северо-западной Европе находятся на самом высоком уровне с декабря 2019 года.
Profinance.ru
Поставки из США помогают компенсировать потоки из России, которые в последнее время стали ограниченными.
ПРАЙМ

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