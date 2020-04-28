с чего всё началось

Мир впервые за 10 лет может остаться без российской пшеницы в то время, как многие страны на фоне пандемии COVIDхотят провести дополнительные закупки зерна, пишет агентство Bloomberg. На фоне пандемии нового вируса многие страны хотят нарастить объемы импорта зерна, пока это возможно.

Bloomberg сообщило о дефиците российской пшеницы в мире

Общество На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус. 4

Общество Пивовары смогут производить антисептики в некоммерческих целях Минфин России подготовил проект постановления, временно разрешающий пивоваренным компаниям производить в некоммерческих целях спиртосодержащие антисептики. 5

Происшествия В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times. 619

Происшествия В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.

Политика Сергей Местников назначен и.о. вице-премьера Якутии Сергей Васильевич Местников назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).

Общество Собчак сбежала из прямого эфира с Соловьевым Выпуск опубликован на одноименном ютуб-канале. К Соловьеву и Собчак на 51-й минуте эфира подключился журналист Олег Кашин. 10

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 898

Хоккей НХЛ составила рейтинг самых неординарных россиян в истории лиги Российская версия официального сайта НХЛ опубликовала список самых неординарных россиян, которые проявили себя не только на льду, но и за его пределами.

Здоровье Более 70 заразившихся коронавирусом медиков умерли в России За время эпидемии в России умерли более 70 медицинских работников. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 1K

Здоровье В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса Итальянские медики выяснили, что доля людей с иммунитетом в Италии значительно ниже 10%, что несет с собой риски возникновения второй волны эпидемии коронавируса. 5

Энергетика МЭА назвало пандемию самым большим шоком для энергорынков со времен Второй мировой войны Пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, оказалась самым большим шоком для энергорынков со времен Второй мировой войны.

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну. 2K