Экономика
ПРАЙМBloomberg сообщило о дефиците российской пшеницы в мире
Мир впервые за 10 лет может остаться без российской пшеницы в то время, как многие страны на фоне пандемии COVIDхотят провести дополнительные закупки зерна, пишет агентство Bloomberg. На фоне пандемии нового вируса многие страны хотят нарастить объемы импорта зерна, пока это возможно.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.РБК27 апреля в 23:31
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