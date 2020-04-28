Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comBloomberg рассказал о дефиците российской пшеницы в мире

Как пишет Bloomberg, впервые за десять лет в мире возникнет опасность истощения российской пшеницы, когда несколько крупных покупателей после пандемии коронавируса спешат совершить дополнительные покупки.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет
 Bloomberg.
РБК27 апреля в 23:31

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Россия ограничила экспорт пшеницы. Это может спровоцировать дефицит зерна на мировом рынке

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Царьград27 апреля в 13:24
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Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM 03:55
Происшествия

В Челябинской области выявили ещё 48 случаев COVID-19

Челябинск, 30 апреля 2020, 09:17 — REGNUM В Челябинской области за сутки выявлено ещё 48 случаев заболевания COVID-19.
REGNUM 02:17
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Общество

Нижегородцы смогут посещать дачи только с документом на собственность

Оформить заявку на поездку в организацию, которая продолжает работать, можно также не чаще двух раз в неделю.
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Общество

В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки

Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс.— за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Шоу-бизнес

В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная

27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News 28 апреля в 04:49
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Экономика

USM Алишера Усманова приобретет «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова

Основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получит 10% акции «ЮэСэМ Телекома», 80% останется у USM, еще 10% — у гендиректора USM Ивана Стрешинского.
Коммерсантъ 03:00
Общество

Трое пациентов с COVID-19 в Крыму находятся в тяжелом состоянии

Трое госпитализированных в Крыму пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер правительства региона Елена Романовская.
РИА Новости 04:00
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
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Общество

В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
RT на русском 03:59
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Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с недвижимостью

Дни24 вчера в 12:55
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Общество

Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
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Общество

Ubisoft добралась и до викингов: состоялся анонс новой Assassin’s Creed

REGNUM 02:48
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Кино

Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
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Происшествия

Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

Известия вчера в 20:31
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Здоровье

Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину

В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ.
Горобзор.ру 02:37
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Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 07:47
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
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Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
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Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
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Общество

Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости вчера в 03:03
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Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
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Авто

В РФ представили линейку моделей Volvo 2021 года

Компания Volvo представила линейку автомобилей 2021 модельного года для рынка России, который появятся в дилерских центрах с 1 мая.
Тарантас Ньюс 02:06
Общество

Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Московская область вышла на плато по числу новых заражений коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 10:53
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Кино

Опубликовано фото со съемок сиквелов «Аватара» с Сигурни Уивер

«Появилась возможность разобрать фотографии со съемок сиквелов "Аватара"», — отметил Ландау.
Культуромания 03:37
Происшествия

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 21:51
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Экономика

Российские нефтяники попросили не менять налоги

Компании ТЭК на совещании с президентом России Владимиром Путиным попросили ввести мораторий на изменения налоговой системы, которые могут привести к дополнительным расходам в 2020–2021 годах, что особенно важно для нефтяников, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 03:08
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Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
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