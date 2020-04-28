с чего всё началось

Как пишет Bloomberg, впервые за десять лет в мире возникнет опасность истощения российской пшеницы, когда несколько крупных покупателей после пандемии коронавируса спешат совершить дополнительные покупки.

Bloomberg рассказал о дефиците российской пшеницы в мире

Общество В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 903

Экономика USM Алишера Усманова приобретет «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова Основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получит 10% акции «ЮэСэМ Телекома», 80% останется у USM, еще 10% — у гендиректора USM Ивана Стрешинского.

Общество Трое пациентов с COVID-19 в Крыму находятся в тяжелом состоянии Трое госпитализированных в Крыму пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер правительства региона Елена Романовская.

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну. 2,1K

Общество В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны. 48

Кино Назвали самые убыточные фильмы 2019 года Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline. 30

Здоровье Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ. 12

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Общество Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 688

Происшествия На Кокорина с Мамаевым подали в суд Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. 72

Общество Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2). 473

Авто В РФ представили линейку моделей Volvo 2021 года Компания Volvo представила линейку автомобилей 2021 модельного года для рынка России, который появятся в дилерских центрах с 1 мая.

Происшествия В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times. 683