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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg: состояние Дональда Трампа сократилось на $300 млн

По оценкам агентства Bloomberg, собственный капитал президента США Дональда Трампа за последний год сократился на $300 млн. Это самое значительное сокращение состояния господина Трампа с 2015 года, когда агентство начало следить за этими данными.В источнике
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Аргументы и Факты

Bloomberg сообщил о сильнейшем сокращении состояния Трампа

Аргументы и Факты13:39
Народные новости

Bloomberg назвал сумму, которую потерял Трамп за последний год

Народные новости12:09
Известия

Капитал Трампа сократился за год на $300 млн

Известия10:21
Эхо Москвы

Bloomberg зафиксировало сильнейшее сокращение состояния Дональда Трампа

Эхо Москвы11:33
Московский Комсомолец

Капитал Трампа сократился на 300 миллионов за год

Московский Комсомолец10:59
РБК

Bloomberg сообщил о сильнейшем сокращении состояния Трампа

РБК10:27
Коммерсантъ

Bloomberg: состояние Дональда Трампа сократилось на $300 млн

Коммерсантъ11:44

В США взбесились из-за «нацеливания» C-400 на F-16 в Турции

В Конгрессе США взбесились из-за проведенных Турцией в ноябре 2019 года совместных испытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», купленной у России, и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства, сообщает Defense News, ссылаясь на источники.
Lenta.ruвчера в 13:00
35

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ru15:02
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Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
RT на русском12:49
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SpaceX стала рекордсменом по скорости производства спутников: она строит по 120 аппаратов Starlink в месяц

Стало известно о том, что компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX осуществляет производство интернет-спутников Starlink с беспрецедентной для космической отрасли скоростью.
3DNews11 августа в 05:49
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Chery подняла цены на кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 в РФ

В результате анализ цен на новые автомобили в России специалисты «Цена-Авто» выяснили, что в августе компания Chery увеличила стоимость некоторых комплектаций кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8 на 10 тысяч рублей, то есть на 0,6 — 0,9% относительно прежней цены.
32CARS.ru06:00
12

Призывникам сократят выходное пособие при увольнении в два раза

Правительство Российской Федерации постановлением от 13 июля 2020 года установило размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, в 2 тысячи рублей.
РИА Новости12:26
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