Bloomberg: состояние Дональда Трампа сократилось на $300 млн
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По оценкам агентства Bloomberg, собственный капитал президента США Дональда Трампа за последний год сократился на $300 млн. Это самое значительное сокращение состояния господина Трампа с 2015 года, когда агентство начало следить за этими данными.В источнике
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