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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg: состояние Дональда Трампа сократилось на $300 млн

По оценкам агентства Bloomberg, собственный капитал президента США Дональда Трампа за последний год сократился на $300 млн. Это самое значительное сокращение состояния господина Трампа с 2015 года, когда агентство начало следить за этими данными.В источнике
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Аргументы и Факты

Bloomberg сообщил о сильнейшем сокращении состояния Трампа

Аргументы и Факты13:39
Коммерсантъ

Bloomberg: состояние Дональда Трампа сократилось на $300 млн

Коммерсантъ11:44
РБК

Bloomberg сообщил о сильнейшем сокращении состояния Трампа

РБК10:27
Компания

Состояние Трампа за год сократилось на $300 млн

Компания11:14
Московский Комсомолец

Капитал Трампа сократился на 300 миллионов за год

Московский Комсомолец10:59
Эхо Москвы

Bloomberg зафиксировало сильнейшее сокращение состояния Дональда Трампа

Эхо Москвы11:33
Известия

Капитал Трампа сократился за год на $300 млн

Известия10:21

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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