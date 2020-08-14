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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg: состояние Дональда Трампа сократилось на $300 млн

По оценкам агентства Bloomberg, собственный капитал президента США Дональда Трампа за последний год сократился на $300 млн. Это самое значительное сокращение состояния господина Трампа с 2015 года, когда агентство начало следить за этими данными.В источнике
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Аргументы и Факты

Bloomberg сообщил о сильнейшем сокращении состояния Трампа

Аргументы и Факты13:39
Коммерсантъ

Bloomberg: состояние Дональда Трампа сократилось на $300 млн

Коммерсантъ11:44
РБК

Bloomberg сообщил о сильнейшем сокращении состояния Трампа

РБК10:27
Компания

Состояние Трампа за год сократилось на $300 млн

Компания11:14
Московский Комсомолец

Капитал Трампа сократился на 300 миллионов за год

Московский Комсомолец10:59
Эхо Москвы

Bloomberg зафиксировало сильнейшее сокращение состояния Дональда Трампа

Эхо Москвы11:33
Известия

Капитал Трампа сократился за год на $300 млн

Известия10:21

Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.
Газета.Ru12:45
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Цепкало заявил о возможности Лукашенко баллотироваться на перевыборах

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил в эфире «Эха Москвы», что если действующий глава республики Александр Лукашенко согласится провести новые выборы, то сможет полгода оставаться «уходящим президентом», а затем принять участие в новых выборах.
РБК13:12

Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на оператора колл-центра Сбербанка сообщали, что клиентам будут поступать только пароли для оплаты на сайте и регистрации в сервисе «Сбербанк онлайн», а уведомления о переводе войдут в платный пакет.
Коммерсантъ10:18
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Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.com10:13
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