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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg: состояние Дональда Трампа сократилось на $300 млн

По оценкам агентства Bloomberg, собственный капитал президента США Дональда Трампа за последний год сократился на $300 млн. Это самое значительное сокращение состояния господина Трампа с 2015 года, когда агентство начало следить за этими данными.В источнике
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Народные новости

Bloomberg назвал сумму, которую потерял Трамп за последний год

Народные новости12:09
Коммерсантъ

Bloomberg: состояние Дональда Трампа сократилось на $300 млн

Коммерсантъ11:44
РБК

Bloomberg сообщил о сильнейшем сокращении состояния Трампа

РБК10:27
Компания

Состояние Трампа за год сократилось на $300 млн

Компания11:14
Московский Комсомолец

Капитал Трампа сократился на 300 миллионов за год

Московский Комсомолец10:59
Эхо Москвы

Bloomberg зафиксировало сильнейшее сокращение состояния Дональда Трампа

Эхо Москвы11:33
Известия

Капитал Трампа сократился за год на $300 млн

Известия10:21

Газизов об отсутствии Тедеско в заявке «Спартака»: после игры скажу

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что прокомментирует отсутствие главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско в заявке на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" после игры.
РИА Новости12:30

Главы МИД ЕС приняли решение ввести новые санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении "официальных лиц Белоруссии, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека".
ТАСС12:23
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала белорусские власти остановить насилие, а мэров городов — выступить инициаторами мирных акций.
RT на русском05:07
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
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