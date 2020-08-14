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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg: состояние Дональда Трампа сократилось на $300 млн

По оценкам агентства Bloomberg, собственный капитал президента США Дональда Трампа за последний год сократился на $300 млн. Это самое значительное сокращение состояния господина Трампа с 2015 года, когда агентство начало следить за этими данными.В источнике
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Эхо Москвы

Bloomberg зафиксировало сильнейшее сокращение состояния Дональда Трампа

Эхо Москвывчера в 11:33
Аргументы и Факты

Bloomberg сообщил о сильнейшем сокращении состояния Трампа

Аргументы и Фактывчера в 13:39
Коммерсантъ

Bloomberg: состояние Дональда Трампа сократилось на $300 млн

Коммерсантъвчера в 11:44
Телеканал 360°

СМИ: состояние Трампа за год упало на $300 млн

Телеканал 360°вчера в 16:32
Московский Комсомолец

Капитал Трампа сократился на 300 миллионов за год

Московский Комсомолецвчера в 10:59
РБК

Bloomberg сообщил о сильнейшем сокращении состояния Трампа

РБКвчера в 10:27
Известия

Капитал Трампа сократился за год на $300 млн

Известиявчера в 10:21

Украинского священника высадили из автобуса за слова о «российской попсе»

"Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой", - написал Винник.
Газета.Ru21:21
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
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Путин обрушит планы либералов уже в августе – Хазин

Как отметил эксперт в своём авторском Telegram-канале, уже в течение августа Владимир Путин обрушит все устремления той части российского руководства, которая задумала новый виток разграбления национального бюджета.
Deita.ru22:25
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Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с телеканалом "360" высказался насчет публикации в СМИ снимка протокола допроса, в котором актер признается в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Газета.Ru21:40
21

Mercedes-Benz показала официальные фото салона нового S-Class

Первым делом немцы похвастались уникальной системой подсветки салона нового S-класса, созданной на основе оптоволокна с рассеивателями и светодиодами, суммарная яркость которых в десять раз выше, чем раньше.
Автоновости дня13 августа в 07:11
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В Минпросвещения рассказали об основаниях для изъятия детей из семьи

Ранее глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в Госдуму был внесен законопроект о возможности внесудебного изъятия детей из семьи только в крайних случаях.
Lenta.ru22:21
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