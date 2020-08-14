Экономика
КоммерсантъBloomberg: состояние Дональда Трампа сократилось на $300 млн
По оценкам агентства Bloomberg, собственный капитал президента США Дональда Трампа за последний год сократился на $300 млн. Это самое значительное сокращение состояния господина Трампа с 2015 года, когда агентство начало следить за этими данными.
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Общество
В Хабаровске прошла шестая субботняя акция в поддержку Фургала
Коммерсантъ вчера в 23:55
Общество
Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года
Массовые мероприятия во всех школах России будут запрещены до конца 2020 года для борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 08:06
Музыка
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
Новый клип Little Big на трек "Tacos" разочаровал многих поклонников группы.
РИА Новости 02:21
Политика
Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных
Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым и неприемлемым решение белорусских властей о передаче России 32 задержанных ранее граждан.
RT на русском 03:53
Политика
Лукашенко заявил о намерении связаться с Путиным
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что намерен связаться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии.
RT на русском 05:05
Политика
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
РБК вчера в 02:30
Здоровье
Шесть человек в Ростовской области умерли от коронавируса за сутки
На 15 августа в Ростовской области у 14 867 человек диагностирован коронавирус. Показатель заболеваемости — 353 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:17
Политика
Лукашенко заявил, что в Белоруссии сформировано новое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране в основном сформировано новое правительство.
Life.ru 05:01
Общество
В России запустили производство вакцины от коронавируса
"Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России",- заявили в пресс-службе.
Газета.Ru 04:17
Общество
Белорусские пограничники не впустили в страну двух граждан Польши
Белорусские пограничники не впустили в страну двух граждан Польши, которые прибыли в Минск "с подозрительным багажом" и не могли внятно объяснить цели своего визита.
ТАСС 03:27
Общество
В Крыму за сутки зафиксировали 51 случай заражения коронавирусом
Глава Крыма уточнил, что всего в республике зарегистрировано 1 715 случаев новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:07
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых автомобилей в Петербурге в июле
В топ-10 самых продаваемых автомобилей в Петербурге в июле на первой строчке располагается Volkswagen Polo, продемонстрировавший рост на 48% до 497 реализованных экземпляров.
Avtovesti.com 04:59
Фигурное катание
Алина Загитова поступила в университет
Российская фигуристка, Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова стала студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Газета.Ru вчера в 13:12
Общество
Великобритания ввела 14-дневный карантин для прибывающих из Франции
Двухнедельный карантин для путешественников, прибывающих из Франции, повторно установлен британскими властями с 15 августа с 4:00 утра, сообщается на британском правительственном сайте.
ИА Красная Весна вчера в 19:32
Общество
Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»
«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК 00:20
Футбол
COPE: Месси решил уйти из «Барселоны» после разгрома от «Баварии»
Нападающий Лионель Месси решил покинуть «Барселону» в 2021 году, сообщает COPE.
Спорт-Экспресс 04:52
Общество
Малышева пожаловалась на невозможность улететь из США
Российская телеведущая Елена Малышева пожаловалась на невозможность улететь из США в комментариях к ответам своих подписчиков в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:35
Общество
Артем Лоскутов продал картину «Беларусь» за 3 млн рублей с аукциона
Mockva.ru вчера в 17:36
Авто
Три нововведения ожидают автовладельцев в РФ с 1 сентября 2020 года
Pr Scr cdnvideo.ru Российских водителей ждут важные нововведения, которые вступят в силу осенью, сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
МедиаПоток 02:20
Спорт
A Total War Saga: Troy получили более 7,5 млн игроков в EGS
A Total War Saga: Troy вышла в EGS 13 августа. В первые 24 часа игру можно было забрать бесплатно.
Cyber.sports.ru вчера в 13:58
Политика
Лукашенко просит дать время навести порядок в Белоруссии
Лукашенко считает, что сейчас надо "остановиться, взять руки в голову и дать навести порядок".
Деловое.ТВ вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Врач Михаила Ефремова испытывал препарат от коронавируса на актере
ИА Красная Весна 02:19
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 154 носителя коронавируса
Екатеринбург, 14 августа 2020, 10:43 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали 154 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:43
Общество
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом.
Ведомости 13 августа в 09:58
Футбол
Слова Бартомеу назвали проявлением трусости и несостоятельности
После поражения команды в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" со счетом 2:8 Бартомеу анонсировал серьезные изменения в клубе, отметил, что некоторые решения уже приняты, однако отказался их озвучить.
Газета.Ru вчера в 23:50
Путешествия
Сочи принял около 1,5 млн туристов с начала курортного сезона
После снятия ограничений и начала курортного сезона Сочи посетило около 1,5 млн туристов, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
Коммерсантъ 02:26
Происшествия
Жена Картрайта могла отравить его перед расчленением
Вести.Ru вчера в 15:20
Политика
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
REGNUM 02:28