Экономика
REGNUMBloomberg: состояние Иванишвили выросло на $525 млн
Состояние крупного грузинского бизнесмена и лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили в течение 2019 года выросло на $525 млн. Данную информацию финансовое издание Bloomberg опубликовало в своем рейтинге самых богатых людей на планете.
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Общество
С Галиной Волчек простились в Москве
В Москве в здании театра на Чистопрудном бульваре простились с народной артисткой СССР, художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.
Футбол
«Челси» одолеет «Арсенал» в лондонском дерби
Матч 20-го тура АПЛ «Арсенал» - «Челси» пройдет 29-го декабря на арене «Эмирейтс» в Лондоне.
Политика
Около 20 человек отказались от участия в обмене пленными в Донбассе
Около 20 человек отказываются от участия в обмене пленными, который проходит между Киевом и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Общество
Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения — так называемые курилки.
Единоборства
Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Происшествия
В Свердловской области пропали двое туристов
Политика
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром".
Политика
Офис Зеленского сообщил об освобождении первых 25 украинцев
Украине передали первых 25 граждан страны в рамках обмена пленными в Донбассе. Об этом сообщили в офисе президента Владимира Зеленского.
Происшествия
Двое судимых пациентов сбежали из психиатрической больницы в Чите
Сотрудники полиции разыскивают двоих пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Чите.
Авто
В России вырастут цены на все модели Renault с 1 января
Российский офис марки анонсировал рост цен на весь модельный ряд, который в среднем составит 2,4%. По данным одного из дилерских центров Renault, с 1 января 2020 года весь модельный ряд французской марки подорожает на 2,4%. Связано это, как и у других марок, с ростом ставки утилизационного сбора и инфляцией.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» назвал Андрея Малахова проституткой
Политика
Немцы возложили ответственность за решение проблем на Меркель и Путина
Жители Германии посчитали, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель будут играть наиболее важные роли при решении глобальных проблем на международной арене.
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток
"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.
Футбол
Сборная России показала Лунева в образе Деда Мороза
Официальный Twitter сборной России по футболу поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и представил голкипера «Зенита» Андрея Лунева в образе Деда Мороза.
Футбол
Кононов может возглавить брестское «Динамо»
Как сообщает «Белорусский футбол» во «ВКонтакте», в ближайшее время специалист может возглавить брестское «Динамо».
Авто
Экс-ведущий Top Gear объяснил низкое качество российских авто
Футбол
Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»
Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
Политика
Операторы платежных систем начнут сообщать о блокировке счетов
Глава государства Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов платежных систем сообщать своим клиентам о блокировке денежных средств на их счетах в тот же день.
Политика
Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента
Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства».
Происшествия
В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга
ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
Политика
Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти
Власти Сирии готовятся подать иск против США в связи с разграблением нефтяных ресурсов страны.
Биатлон
Мухамедзянов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
Происшествия
В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году
Общество
В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Политика
Экс-сотрудников «Беркута» доставили к пункту обмена пленными
На КПП в Донбассе находятся пятеро бывших сотрудников "Беркута", которые решили участвовать в обмене пленными.
Космос
Возле звезды солнечного типа открыты две экзопланеты
Космический телескоп TESS обнаружил две экзопланеты возле звезды, по характеристикам близкой нашему Солнцу.