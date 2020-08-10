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ТАСС
ТАСС

Bloomberg: состояние Тима Кука превысило $1 млрд

Bloomberg не приводит точную сумму, которой, по данным его специалистов, располагает на данный момент глава американской корпорации. При этом агентство подчеркивает, что состояние Кука превысило миллиард долларов на фоне роста стоимости акций Apple.В источнике
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Аргументы и Факты

Сколько денег у Тима Кука?

Аргументы и Факты10:40
РБК

Bloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардера

РБК00:18
News.ru

Состояние главы Apple превысило миллиард долларов

News.ruвчера в 16:30
Коммерсантъ

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Коммерсантъвчера в 16:05
Rambler News Service

Глава Apple стал миллиардером

Rambler News Serviceвчера в 16:03
РЕН ТВ

Глава Apple Тим Кук стал долларовым миллиардером

РЕН ТВвчера в 15:55
ТАСС

Bloomberg: состояние Тима Кука превысило $1 млрд

ТАССвчера в 15:50

Жена экс-кандидата Цепкало заявила, что Лукашенко проиграл выборы

Обращаясь к Тихановской, которая на выборах набрала 10,09%, Цепкало заявила: "Мы понимаем, что 9 августа 2020 года [действующий президент Белоруссии Александр] Лукашенко проиграл президентские выборы, и единственный легитимный в стране президент — это ты, Светлана Тихановская".
Жена экс-кандидата Цепкало заявила, что Лукашенко проиграл выборы
REGNUM13:01
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США раскритиковали Россию за вакцину от коронавируса

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации.
News.ru12:12
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9–10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ12:36
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