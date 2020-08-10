Bloomberg: состояние Тима Кука превысило $1 млрд
Смотрите также
Жена экс-кандидата Цепкало заявила, что Лукашенко проиграл выборы
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
США раскритиковали Россию за вакцину от коронавируса
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
Найдено средство для снижения риска передачи коронавируса
Опубликовано видео задержания журналистов Старкова и Солопова
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались
У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания
МВД Белоруссии: один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»
В центре Бреста наблюдаются столкновения протестующих с ОМОНом
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Певец Макс Корж призвал белорусов остановить протесты
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Европа призвала власти Белоруссии к диалогу с оппозицией
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
В центре Бреста наблюдаются столкновения протестующих с ОМОНом
Опубликовано видео задержания журналистов Старкова и Солопова
Жена экс-кандидата Цепкало заявила, что Лукашенко проиграл выборы
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания
Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Bloomberg не приводит точную сумму, которой, по данным его специалистов, располагает на данный момент глава американской корпорации. При этом агентство подчеркивает, что состояние Кука превысило миллиард долларов на фоне роста стоимости акций Apple.В источнике
Подробнее о событии