Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
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Глава американской компании Apple Тим Кук стал миллиардером. Его состояние превысило один миллиард долларов вследствие роста капитализации Apple. Общая стоимость акций возглавляемой им компании превысила два триллиона долларов.В источнике
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