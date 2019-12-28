Экономика
РИА НовостиBloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
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Технологии
Google тестирует новый способ взаимодействия с сообщениями
В апреле этого года Google выпустила бета-версию программной платформы Android 10, одной из особенностей которой стала новая функция уведомления о получении сообщений, которая получила название Bubbles, или «Пузыри».
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Фигурное катание
Щербакова стала чемпионкой РФ по фигурному катанию
Чемпионкой России по фигурному катанию стала Анна Щербакова, которая показала лучшие результаты по сумме двух программ, сообщает «Интерфакс».
Политика
Журналистов не допустят на обмен пленными в Донбассе
В субботу президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР состоится 29 декабря, сообщал "Укринформ" Ранее о том, что Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными - 29 декабря, сообщила пресс-служба омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Происшествия
В ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье погиб один человек
Экскурсионный автобус на трассе А-108 в Московской области столкнулся с грузовиком. В результате инцидента погиб водитель автобуса.
Хоккей
Чехия уступила Германии на МЧМ. Бокк оформил дубль
Чехи уступили Германии со счетом 3:4. У немцев автором победного гола стал защитник Доминик Бокк.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч
Экономика
Конкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков
Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков.
Происшествия
В США пять человек погибли при крушении самолета
Общество
Московские власти объяснили появление снега на Тверской
На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
Здоровье
В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами
По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.
Культура
Что покажут в праздники на российском ТВ
Происшествия
Скелет умершего более полугода назад мужчины обнаружили в Москве
Тело мужчины в состоянии скелета обнаружили в Москве.
Политика
Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает организационные и правовые основы производства, потребления и оборота продукции виноградарства и виноделия.
Общество
Испанские СМИ сообщили об уходе Mercedes из Формулы 1
Испанское издание SoyMotor сообщило об уходе Mercedes из Формулы 1 по окончании 2020 года.
Общество
Россияне пожаловались на зараженные жуками новогодние елки
Жители Омска пожаловались, что купили елку с маленькими жуками.
Экономика
В Татарстане в 2020 году увеличат пособия за рождение первенцев
По словам главы ведомства, в 2020 году на пособия за рождение первых детей в республиканском бюджете заложили 4 млрд рублей.
Космос
Российские учёные завершают испытание прибора для геологоразведки Луны
Специалисты планируют до конца 2019 года закончить испытания лётных образцов детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН для аппарата «Луна-25», которому предстоит вести геологоразведку на Луне.
Космос
Ученые обнаружили шесть раскаленных экзопланет
Ученым удалось определить три звездные системы со следами уноса планетного вещества на расстоянии от 160 до 440 световых лет от Солнечной системы, в каждой из них позднее были обнаружены экзопланеты.
Армия и оружие
Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Общество
В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря
Президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный оборот янтаря и других полудрагоценных камней.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото разорванного грудного импланта
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей страничке в Instagram показала фото разорванного грудного импланта.
Космос
Российская группировка гражданских спутников выросла до 92 аппаратов
"На конец 2019 года российская орбитальная группировка аппаратов социально-экономического, научного и навигационного назначения составила 92 КА [космических аппаратов]", - сообщили в госкорпорации.
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.