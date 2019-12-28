В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

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