Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
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Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году

РБК10:14

Состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на 25 процентов

Российская газета04:23

Bloomberg: совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло на четверть

ТАСС06:43

Bloomberg: состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на четверть

Газета.Ru06:07

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

РИА Новости05:32

Состояние богатейших людей мира за год возросло на $1,2 триллиона за год

Телеканал 360°07:06

Bloomberg: состояние Иванишвили выросло на $525 млн

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:16, Ашберн
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