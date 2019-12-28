Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
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2019: богатые вновь богатеют

Российская газетавчера в 12:37

Совокупное состояние богатейших людей мира в 2019 году выросло еще на четверть

Эхо Москвывчера в 05:30

Bloomberg: состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на четверть

Газета.Ru28 декабря в 06:07

Состояние богатейших людей мира за год возросло на $1,2 триллиона за год

Телеканал 360°28 декабря в 07:06

Bloomberg: совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло на четверть

ТАСС28 декабря в 06:43

Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году

РБК28 декабря в 10:14

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

РИА Новости28 декабря в 05:32
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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж

Woman.ru 00:54
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Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»

Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
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Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане

Lenta.ru 02:15
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На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
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Зеленский раскрыл детали обмена пленными с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский встретил вернувшихся после обмена в Донбассе украинских военнослужащих и объявил о выполнении первой части «нормандских договоренностей».
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Главным фильмом года у россиян стала драма «Зелёная книга»

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В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

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В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название

Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием.
RT на русском 00:07
Общество

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

РИА Новости 00:27
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Названы фильмы, которые стоит посмотреть в новогодние праздники

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В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
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Названы преимущества кнопочного телефона перед смартфоном

У кнопочных телефонов есть преимущества перед смартфонами:Безопасность.
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Освобождённый по обмену учёный Логунов обвинил украинские СМИ во лжи

Харьковский учёный Мехти Логунов после освобождения в рамках обмена между Киевом, ДНР и ЛНР обвинил украинские СМИ во лжи о его деле.
News.ru вчера в 14:56
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Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".
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Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками за сравнение с Водонаевой

Актер Иван Охлобыстин разместил на своей странице в соцсети новый пост после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, которая призвала россиянок «не рожать рабов».
Вечерняя Москва вчера в 20:36
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На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат

Piter.tv 01:15
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Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
РИА Новости вчера в 23:50
Общество

В новых банкоматах Сбербанка появилась функция возврата забытых денег

В новых банкоматах-ресайклерах Сбербанка введена функция возврата забытых денег.
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Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал миллион просмотров

За сутки ролик посмотрели более миллиона раз. Фронтмен Rammstein выпустил клип на композицию своего сайд-проекта Lindemann.
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В Сети опубликованы изображения нового Hyundai Tucson

Известно, что компания Hyundai работает над новым поколением Tucson, и дизайнер Аксёнов Никита представил свое видение кроссовера следующей генерации через трехмерный рендеринг.
32CARS.ru 28 декабря в 06:44
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Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
РБК вчера в 15:47
Футбол

«Краснодар» досрочно вернул из аренды Егора Сорокина

"Краснодар" вернул в состав футбольного клуба 24-летнего защитника Егора Сорокина, который выступал за казанский "Рубин" на правах аренды, сообщается на официальном сайте "быков".
РИА Новости 01:48
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
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Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
РБК вчера в 22:54
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В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию.
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Происшествия

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

Вести.Ru 01:59
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В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 28 декабря в 07:46
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Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Известия вчера в 09:33
Общество

В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам

В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.
RT на русском вчера в 22:00
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