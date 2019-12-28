Экономика
РИА НовостиBloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
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Совокупное состояние богатейших людей мира в 2019 году выросло еще на четверть
Эхо Москвывчера в 05:30
Bloomberg: состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на четверть
Газета.Ru28 декабря в 06:07
Состояние богатейших людей мира за год возросло на $1,2 триллиона за год
Телеканал 360°28 декабря в 07:06
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