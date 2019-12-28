Экономика
РИА НовостиBloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
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Политика
Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной
Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Политика
В Киеве объяснили опасения Украины из-за «Северного потока-2»
С помощью газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности украинской газотранспортной системы (ГТС), заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Хоккей
Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России
Происшествия
В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей
В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Шоу-бизнес
Наташа Королева не собирается венчаться с Сергеем Глушко
Наташа Королева рассказала, появилось ли у неё желание венчаться с Сергеем Глушко.
Хоккей
«Каролина» прервала безвыигрышную серию в НХЛ, обыграв «Вашингтон»
"Каролина" прервала серию из трех поражений подряд в регулярном чемпионате НХЛ, победив на своей площадке "Вашингтон".
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Общество
В Москве началось прощание с Галиной Волчек
В Москве началось прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» надеется подписать Эриксена летом
«Манчестер Юнайтед» готов ждать до конца сезона, чтобы подписать датского полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, утверждает The Telegraph.
Культура
Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова
Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
Армия и оружие
Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Происшествия
Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки после уплаты кредита
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который дает заемщику возможность вернуть часть страховки при условии, если потребительский или ипотечный кредит будет погашен досрочно.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В групповых чатах новой бета-версии мессенджера нашлась функция, с помощью которой сообщения в групповых чатах могут автоматически исчезать через какое-то время.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Кино
Райан Рейнольдс рассказал о «Дэдпуле 3»
Космос
Радикально новый звездный двигатель предлагает физик
Двигатель Каплана, используя энергию Солнца, мог бы переместить нас на 50 световых лет всего за миллион лет, достигнув скорости, необходимой для того, чтобы избежать столкновения со сверхновой.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Гаджеты
INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей
INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
Общество
Британский посол описал Россию в трех словах
Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.
Гаджеты
Подробные визуализации Huawei P40 Pro демонстрируют 5-модульную камеру
Дизайн лицевой панели Huawei P40 Pro будет очень похож на последний Samsung Galaxy Note 10.
Авто
Составили топ-5 новых SUV стоимостью от 4 до 5 млн рублей
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.