В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

Общество Суд отпустил трех бывших бойцов «Беркута» Киевский апелляционный суд отпустил бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», которые проходят подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года, под личное обязательство.

Происшествия Человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье Один человек погиб в результате столкновения экскурсионного автобуса и грузовика в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МВД.

Хоккей Овечкин отказался от участия в матче всех звезд После матча с «Коламбусом» российская звезда НХЛ Александр Овечкин заявил, что в 2020 году он не примет участие в традиционной встрече лучших игроков лиги, несмотря на то, что болельщики выбрали его капитаном команды.

Общество Россиянам дали советы по выбору мандаринов При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Политика Польский журналист прокомментировал слова Путина о после Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.

Футбол Новым тренером «Монако» назначен испанец Морено Через месяц с небольшим 42-летний Роберт Морено возглавил "Монако". В настоящее время "Монако" занимает шестое место в чемпионате Франции.

Политика Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.

Музыка Лидер Rammstein выпустил новый клип Клип снят на песню из нового альбома F & M. На этот раз видеорядом обзавелся кабацкий шансон Ach so gern.

Хоккей Валерий Брагин: «Не знал, что это самая крупная победа над Канадой» Главный тренер сборной России Валерий Брагин заявил, что не знал о том, что Россия добилась самой крупной победы над Канадой в истории МЧМ (6:0). — Говорили, что будет там, может, не психические атаки, но жесткая игра в нашу сторону.

Экономика Путин отменил комиссию банка при уплате курортного сбора Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий комиссионное вознаграждение кредитным организациям при перечислении операторами курортного сбора платы за пользование курортной инфраструктурой в бюджет региона, где он взимается, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в субботу.

Экономика План приватизации может дополниться крупными компаниями Минэкономразвития РФ в полугодии полугодии проработает возможность добавления в план приватизации на 2020-2022 годы крупных компаний, сообщило министерство по итогам заседания правительства, на котором был одобрен план приватизации на следующую трехлетку.

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.