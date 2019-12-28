Экономика
РИА НовостиBloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:38, Ашберн
Общество
Суд отпустил трех бывших бойцов «Беркута»
Киевский апелляционный суд отпустил бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», которые проходят подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года, под личное обязательство.
Армия и оружие
В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией
Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, РФ и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.
Происшествия
Человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье
Один человек погиб в результате столкновения экскурсионного автобуса и грузовика в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МВД.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в матче всех звезд
После матча с «Коламбусом» российская звезда НХЛ Александр Овечкин заявил, что в 2020 году он не примет участие в традиционной встрече лучших игроков лиги, несмотря на то, что болельщики выбрали его капитаном команды.
Гаджеты
Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Хоккей
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Футбол
Новым тренером «Монако» назначен испанец Морено
Через месяц с небольшим 42-летний Роберт Морено возглавил "Монако". В настоящее время "Монако" занимает шестое место в чемпионате Франции.
Единоборства
Тренер Емельяненко рассказал о плане Федора на бой против Джексона
Александр Мичков, наставник ветерана ММА Федора Емельяненко, поведал о тактике подопечного в поединке с американцем Куинтоном Джексоном.
Политика
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Фигурное катание
Тутберидзе прервала пресс-конференцию Щербаковой, Трусовой и Косторной
Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная прервали пресс-конференции после выступления в произвольной программе на чемпионате России.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил новый клип
Клип снят на песню из нового альбома F & M. На этот раз видеорядом обзавелся кабацкий шансон Ach so gern.
Происшествия
Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд
В Челябинской области передано в суд дело трех подозреваемых в организации незаконного производства алкоголя на заброшенном заводе.
Политика
Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Общество
Испанские СМИ сообщили об уходе Mercedes из Формулы 1
Испанское издание SoyMotor сообщило об уходе Mercedes из Формулы 1 по окончании 2020 года.
Фигурное катание
Бутырская о снятии Медведевой: Коньки так просто не ломаются
В интервью порталу «Чемпионат» Бутырская заявила, что история с коньком Медведевой видится ей очень загадочной.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова живет вместе с Давидом Манукяном
В свою очередь, Давид Манукян неоднократно признавался Бузовой в любви – причем публично.
Общество
Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для женщин с детьми
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, предусматривающие новые условия содержания женщин в следственных изоляторах.
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Футбол
«Вест Хэм» отправил в отставку Пеллегрини
Руководство лондонского «Вест Хэм Юнайтед» уволило Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера команды.
Хоккей
Валерий Брагин: «Не знал, что это самая крупная победа над Канадой»
Главный тренер сборной России Валерий Брагин заявил, что не знал о том, что Россия добилась самой крупной победы над Канадой в истории МЧМ (6:0). — Говорили, что будет там, может, не психические атаки, но жесткая игра в нашу сторону.
Экономика
Путин отменил комиссию банка при уплате курортного сбора
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий комиссионное вознаграждение кредитным организациям при перечислении операторами курортного сбора платы за пользование курортной инфраструктурой в бюджет региона, где он взимается, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в субботу.
Культура
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
Экономика
План приватизации может дополниться крупными компаниями
Минэкономразвития РФ в полугодии полугодии проработает возможность добавления в план приватизации на 2020-2022 годы крупных компаний, сообщило министерство по итогам заседания правительства, на котором был одобрен план приватизации на следующую трехлетку.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.