Экономика
РИА НовостиBloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
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Армия и оружие
США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии
В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Происшествия
В Техасе произошла стрельба в церкви
Политика
Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Пеллегрини покинул пост главного тренера «Вест Хэма»
Пеллегрини получил назначение в мае прошлого года, ранее он тренировал такие клубы, как «Вильярреал», «Реал», «Малага» и «Манчестер Сити».
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Экономика
В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
Политика
Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
Общество
СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
Наука
Ученые предсказали эффект антидепрессантов по изменению связей в мозге
Ученые из Манчестерского и Йельского университетов провели исследование антидепрессантов и смогли предсказать их эффект по изменению связей в мозге.
Общество
Врач рассказала об опасности приема витамина D
Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова в разговоре с "Говорит Москва" рассказала, что принимать витамин D следует только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.
Политика
Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
Кино
Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»
Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Общество
Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о самой холодной ночи декабря
В Московском метеобюро сообщали, что 31 декабря в столице ожидается переменчивая погода.
Игры
В Epic Games Store началась раздача The Talos Principle
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии
Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус попала в больницу
Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Происшествия
В Пензе Дед Мороз раздавал детям снюс под видом конфет
Пользователи сообщали, что неизвестный гражданин, одетый в костюм Деда Мороза, возле гимназии №1 в Пензе раздавал несовершеннолетним снюс под видом конфет.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Политика
Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина
По версии издания, главным достижением стало наращивать геополитическое влияние при весьма небольшом бюджете страны.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снова вышла замуж
Пока звезда 90-х залечивает раны, его жена спустя месяц после помолвки вышла замуж за нового избранника, баскетболиста Андрея Зубкова.
Наука
Археологи обнаружили самое древнее свидетельство родительской заботы
Археологи раскопали в Канаде окаменелость, которая свидетельствует о проявлении родительской заботы еще 305 млн лет назад.
Происшествия
Обстрелян дом брата главы администрации президента Абхазии
Был обстрелян дом Тамаза Барцица, брата руководителя администрации президента Абхазии Беслана Барцица.
Происшествия
В серьезном ДТП на КАД погиб водитель
В Санкт-Петербурге на внутреннем кольце КАД в Выборгском районе Skoda влетела в несколько препятствий, отчего машина превратилась в хлам, а водитель погиб.