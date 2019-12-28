Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
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2019: богатые вновь богатеют

Российская газета12:37

Совокупное состояние богатейших людей мира в 2019 году выросло еще на четверть

Эхо Москвы05:30

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

РИА Новостивчера в 05:32

Состояние богатейших людей мира за год возросло на $1,2 триллиона за год

Телеканал 360°вчера в 07:06

Bloomberg: совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло на четверть

ТАССвчера в 06:43

Bloomberg: состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на четверть

Газета.Ruвчера в 06:07

Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году

РБКвчера в 10:14
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
Коммерсантъ 12:58
Общество

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Rambler News Service 26 декабря в 10:03
Происшествия

В Техасе произошла стрельба в церкви

RT на русском 14:36
Политика

Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:31
Футбол

Пеллегрини покинул пост главного тренера «Вест Хэма»

Пеллегрини получил назначение в мае прошлого года, ранее он тренировал такие клубы, как «Вильярреал», «Реал», «Малага» и «Манчестер Сити».
Metaratings вчера в 17:24
Политика

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Хоккей

Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Известия вчера в 21:26
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Экономика

В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
RT на русском 14:59
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
РБК 14:39
Политика

Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

РИА Новости 15:19
Общество

СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
РБК 13:08
Наука

Ученые предсказали эффект антидепрессантов по изменению связей в мозге

Ученые из Манчестерского и Йельского университетов провели исследование антидепрессантов и смогли предсказать их эффект по изменению связей в мозге.
МедиаПоток 06:44
Общество

Врач рассказала об опасности приема витамина D

Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова в разговоре с "Говорит Москва" рассказала, что принимать витамин D следует только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.
РИА Новости 08:17
Политика

Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»

Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
РИА Новости 13:12
Кино

Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»

Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
Ревизор.ру 27 декабря в 10:29
Кино

Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты 27 декабря в 16:13
Общество

Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о самой холодной ночи декабря

В Московском метеобюро сообщали, что 31 декабря в столице ожидается переменчивая погода.
РБК 08:29
Игры

В Epic Games Store началась раздача The Talos Principle

CyberSport.ru 11:20
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии

Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 14:56
Шоу-бизнес

Кристина Асмус попала в больницу

Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
Телепрограмма 10:48
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Происшествия

В Пензе Дед Мороз раздавал детям снюс под видом конфет

Пользователи сообщали, что неизвестный гражданин, одетый в костюм Деда Мороза, возле гимназии №1 в Пензе раздавал несовершеннолетним снюс под видом конфет.
9111.ru 09:05
Единоборства

Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Известия 09:33
Политика

Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина

По версии издания, главным достижением стало наращивать геополитическое влияние при весьма небольшом бюджете страны.
Газета.Ru 15:04
Экономика

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Российская газета 26 декабря в 21:00
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снова вышла замуж

Пока звезда 90-х залечивает раны, его жена спустя месяц после помолвки вышла замуж за нового избранника, баскетболиста Андрея Зубкова.
StarHit.ru 13:30
Наука

Археологи обнаружили самое древнее свидетельство родительской заботы

Археологи раскопали в Канаде окаменелость, которая свидетельствует о проявлении родительской заботы еще 305 млн лет назад.
iReactor вчера в 12:04
Происшествия

Обстрелян дом брата главы администрации президента Абхазии

Был обстрелян дом Тамаза Барцица, брата руководителя администрации президента Абхазии Беслана Барцица.
РЕН ТВ 15:23
Происшествия

В серьезном ДТП на КАД погиб водитель

В Санкт-Петербурге на внутреннем кольце КАД в Выборгском районе Skoda влетела в несколько препятствий, отчего машина превратилась в хлам, а водитель погиб.
АБН 14:41
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Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 101 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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