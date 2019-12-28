Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
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Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

РИА Новости05:32

Bloomberg: совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло на четверть

ТАСС06:43

Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году

РБК10:14

Состояние богатейших людей мира за год возросло на $1,2 триллиона за год

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Bloomberg: состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на четверть

Газета.Ru06:07

Состояние богатейших людей мира увеличилось на 1,2 трлн долларов за год

Взгляд.ру08:29

Состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на 25 процентов

Российская газета04:23
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