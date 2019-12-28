Экономика
РИА НовостиBloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
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Фигурное катание
Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер
Общество
Путин подписал закон об увеличении МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Политика
Президент Черногории подписал закон, расколовший общество
Законопроект о свободе вероисповедания, принятый накануне в Черногории, подписан президентом Джукановичем, сообщает телеканал "Россия 24".
Политика
Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»
Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Общество
Радикалы устроили беспорядки на акции «желтых жилетов» в Париже
Радикально настроенная молодёжь в чёрных одеждах, скрывающая лица под масками, устроила беспорядки в ходе акции протеста в Париже, полиция применяет слезоточивый газ для усмирения толпы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Общество
Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили
Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Политика
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром".
Общество
Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по мосту в Киеве
Мэр проехал по мосту в костюме Деда Мороза на квадроцикле.
Политика
Президент подписал закон о виноградарстве и виноделии
Президент Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России, который вступит в силу с 1 июля 2020 года.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Армия и оружие
Россия начала серийное производство комплекса с блоком «Авангард»
Общество
В центре Москвы появился искусственный снег
В парке "Зарядье" к Новому году появились сугробы из искусственного снега.
Общество
Большинство букмекерских контор в России может закрыться в январе
Большинство букмекерских контор в России будут вынуждены закрыться с начала следующего года из-за приказа Минэкономразвития, утвердившего новый вид использования земли: "проведение азартных игр".
Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Происшествия
В лодке у берегов Японии нашли тела семи человек
Береговая охрана Японии обнаружила лодку с телами семи человек, предположительно из Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Футбол
«Реал» отказал Зидану в покупке Погба
Источник со ссылкой на AS сообщает, что руководство "Реала" отказало главному тренеру мадридского клуба Зинедину Зидану в покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Шоу-бизнес
80-летний Эммануил Виторган захотел завести еще одного ребенка
Напомним, в этом году Эммануил Виторган отметил свой 80-летний юбилей. В этом году артист уже в четвертый раз стал отцом.
Транспорт
Правительство одобрило штраф за неоплаченную езду по платным трассам
Правительство России на заседании 25 декабря одобрило введение штрафа за неоплату проезда по платным трассам, сообщается на сайте кабинета.
Происшествия
В Пермском крае при пожаре погибли трое детей
В Пермском крае в результате пожара в жилом доме погибли женщина и её трое детей.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Происшествия
Вооруженное ограбление заправки в российском городе попало на видео
В городе Камышлове Свердловской области неизвестный ограбил автозаправочную станцию «Газпромнефти» и ранил охранника.