В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

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Гаджеты Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфон ночью Специалист немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте напомнил, что батарею смартфона и других устройств с аналогичным блоком питания, не стоит заряжать до 100% и разряжать до 0%. Как правило, смартфон на зарядку ставят на ночь, но специалисты советуют производить зарядку утром, тем более, если используется быстрая зарядка, которая за 30 минут может пополнить запас на 50%.

Авто В Сети опубликованы изображения нового Hyundai Tucson Известно, что компания Hyundai работает над новым поколением Tucson, и дизайнер Аксёнов Никита представил свое видение кроссовера следующей генерации через трехмерный рендеринг.

Общество Россиянам дали советы по выбору мандаринов При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Спорт Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.

Происшествия Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).

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