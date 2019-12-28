Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
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Подробнее о событии

Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году

РБК10:14

Состояние богатейших людей мира увеличилось на 1,2 трлн долларов за год

Взгляд.ру08:29

Состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на 25 процентов

Российская газета04:23

Bloomberg: совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло на четверть

ТАСС06:43

Bloomberg: состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на четверть

Газета.Ru06:07

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

РИА Новости05:32

Состояние богатейших людей мира за год возросло на $1,2 триллиона за год

Телеканал 360°07:06
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:08, Ашберн
Хоккей

Сятери: не знаю, почему меня не выпустили на буллиты, это решение тренера

Голкипер новосибирской "Сибири" Харри Сятери прокомментировал победу команды в матче с пекинским "Куньлунь Ред Стар" (3:2 Б).
Чемпионат 09:23
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк вывел годовалую дочь на лед

Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по информации СМИ, борется с тяжелым онкологическим заболеванием, фигурист Петр Чернышев появился на льду с их годовалой дочерью Милой.
ФАН 05:38
Общество

В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря

Президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный оборот янтаря и других полудрагоценных камней.
Российская газета 11:16
Гаджеты

Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфон ночью

Специалист немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте напомнил, что батарею смартфона и других устройств с аналогичным блоком питания, не стоит заряжать до 100% и разряжать до 0%. Как правило, смартфон на зарядку ставят на ночь, но специалисты советуют производить зарядку утром, тем более, если используется быстрая зарядка, которая за 30 минут может пополнить запас на 50%.
Astera 26 декабря в 03:16
Фигурное катание

Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию.
Москва 24 06:40
Авто

В Сети опубликованы изображения нового Hyundai Tucson

Известно, что компания Hyundai работает над новым поколением Tucson, и дизайнер Аксёнов Никита представил свое видение кроссовера следующей генерации через трехмерный рендеринг.
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Политика

Путин подписал закон о курилках в аэропортах

Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
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Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru 07:08
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.
Коммерсантъ 09:08
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Происшествия

В Париже протестующие напали на корреспондента RT

В Париже во время протестов неизвестные напали на съёмочную группу телеканала RT, в том числе ударили по лицу корреспондента Шарлотту Дубенски.
RT на русском 11:10
Единоборства

Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
МИР 24 02:35
Футбол

«Эвертон» выиграл второй матч подряд при Анчелотти

«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 2:1. Ливерпульский клуб одержал две победы в двух играх под руководством Карло Анчелотти.
Спорт-Экспресс 11:58
Шоу-бизнес

Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
iReactor вчера в 16:46
Энергетика

Нефть поднялась выше $67 за баррель

Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
REGNUM 25 декабря в 11:06
Гаджеты

Назван самый популярный смартфон в России

Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Astera 26 декабря в 09:39
Авто

Pininfarina показала новые гоночные шлемы

Pininfarina и Roux разработали новую линейку шлемов.
SpeedMe 26 декабря в 22:44
Экономика

Конкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков

Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков.
Ведомости 26 декабря в 04:32
Экономика

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru вчера в 09:03
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Дешам: «Надеюсь, „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил надежду, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов.
Евро-футбол.ру 11:15
Единоборства

Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым

Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Mirmol.ru вчера в 11:23
Технологии

Приложение карты «Мир» появится на смартфонах в России

Газета «Известия» сообщает о том, что на продаваемые в России гаджеты может в обязательном порядке устанавливаться приложение отечественной платёжной системы «Мир».
3DNews вчера в 04:16
Культура

Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова

Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
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Политика

Президент Чехии поразмышлял об отмене поездки в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину Победы в мае 2020 года.
Lenta.ru вчера в 15:14
Политика

В России отреагировали на претензии Польши из-за слов Путина

Член Совета Федерации Владимир Джабаров отреагировал на претензии Польши из-за высказывания президента России Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Lenta.ru 06:53
Общество

Московские власти объяснили появление снега на Тверской

На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
РБК 10:36
Общество

Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на полгода

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития - времени, которое человек будет получать пенсию) на 2020 год, предполагается, что этот период вырастет на полгода - с 252 до 258 месяцев.
РИА Новости 09:55
Происшествия

МВД Казахстана назвало версии крушения самолета под Алма-Атой

Газета.Ru 05:12
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Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 101 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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