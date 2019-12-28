Экономика
РИА НовостиBloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
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Хоккей
Сятери: не знаю, почему меня не выпустили на буллиты, это решение тренера
Голкипер новосибирской "Сибири" Харри Сятери прокомментировал победу команды в матче с пекинским "Куньлунь Ред Стар" (3:2 Б).
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк вывел годовалую дочь на лед
Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по информации СМИ, борется с тяжелым онкологическим заболеванием, фигурист Петр Чернышев появился на льду с их годовалой дочерью Милой.
Общество
В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря
Президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный оборот янтаря и других полудрагоценных камней.
Гаджеты
Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфон ночью
Специалист немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте напомнил, что батарею смартфона и других устройств с аналогичным блоком питания, не стоит заряжать до 100% и разряжать до 0%. Как правило, смартфон на зарядку ставят на ночь, но специалисты советуют производить зарядку утром, тем более, если используется быстрая зарядка, которая за 30 минут может пополнить запас на 50%.
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию.
Авто
В Сети опубликованы изображения нового Hyundai Tucson
Известно, что компания Hyundai работает над новым поколением Tucson, и дизайнер Аксёнов Никита представил свое видение кроссовера следующей генерации через трехмерный рендеринг.
Политика
Путин подписал закон о курилках в аэропортах
Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Происшествия
В Париже протестующие напали на корреспондента RT
В Париже во время протестов неизвестные напали на съёмочную группу телеканала RT, в том числе ударили по лицу корреспондента Шарлотту Дубенски.
Единоборства
Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
Футбол
«Эвертон» выиграл второй матч подряд при Анчелотти
«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 2:1. Ливерпульский клуб одержал две победы в двух играх под руководством Карло Анчелотти.
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Энергетика
Нефть поднялась выше $67 за баррель
Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Авто
Pininfarina показала новые гоночные шлемы
Pininfarina и Roux разработали новую линейку шлемов.
Экономика
Конкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков
Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков.
Экономика
Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Футбол
Дешам: «Надеюсь, „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил надежду, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов.
Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Технологии
Приложение карты «Мир» появится на смартфонах в России
Газета «Известия» сообщает о том, что на продаваемые в России гаджеты может в обязательном порядке устанавливаться приложение отечественной платёжной системы «Мир».
Культура
Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова
Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
Политика
Президент Чехии поразмышлял об отмене поездки в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину Победы в мае 2020 года.
Политика
В России отреагировали на претензии Польши из-за слов Путина
Член Совета Федерации Владимир Джабаров отреагировал на претензии Польши из-за высказывания президента России Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Общество
Московские власти объяснили появление снега на Тверской
На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
Общество
Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на полгода
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития - времени, которое человек будет получать пенсию) на 2020 год, предполагается, что этот период вырастет на полгода - с 252 до 258 месяцев.