с чего всё началось

По данным Bloomberg, вакцины получили топ-менеджеры UC Rusal и представители «Фосагро». Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может стать первой страной, которая выпустит вакцину против коронавируса.

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Происшествия Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован. 556

Общество Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 172

Политика Песков заявил, что говорить о вакцинации от коронавируса еще рано Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что результаты российских ученых, работающих над созданием вакцин от коронавируса, обнадеживают, но разработка пока не завершена, поэтому о вакцинации говорить рано.

Политика В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями, а чиновники должны работать четко. 61

Армия и оружие Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении. 47

Интернет В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя). 230

Футбол «Шеффилд» победит «Эвертон» в 37-м туре АПЛ 20 июля Матч 37-го тура АПЛ «Шеффилд» - «Эвертон» начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.

Футбол «Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён. 1

Наука Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости. 70

Политика Внук организатора покушения на Гитлера оценил роль СССР во Второй мировой Потери СССР во Второй мировой войне замалчиваются на западе, жителям навязывают ошибочное представление о том, что Европа была освобождена от нацизма исключительно благодаря победам союзников, заявил внук организатора покушения на Гитлера Клауса фон Штауффенберга, предприниматель Филипп фон Шультес 20 июля на мероприятии в честь немецкого сопротивления.

Футбол «Урал» объявил об отставке Парфенова Екатеринбургский "Урал" объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.