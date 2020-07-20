Коронавирус
REGNUMBloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
По данным Bloomberg, вакцины получили топ-менеджеры UC Rusal и представители «Фосагро». Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может стать первой страной, которая выпустит вакцину против коронавируса.
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с чего всё началось
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что российская элита с апреля получила возможность опробовать экспериментальную вакцину этого центра.Интерфакс03:11
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Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Армия и оружие
Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Армения".
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Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
Политика
Песков заявил, что говорить о вакцинации от коронавируса еще рано
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что результаты российских ученых, работающих над созданием вакцин от коронавируса, обнадеживают, но разработка пока не завершена, поэтому о вакцинации говорить рано.
РЕН ТВ 06:15
Космос
На Байконуре возникли проблемы при установке ракеты «Союз-2.1а»
На Байконуре возникли проблемы при установке ракеты «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-15», пуск которой намечен на 23 июля.
News.ru 04:57
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями, а чиновники должны работать четко.
РИА Новости 05:51
Армия и оружие
Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 02:29
Происшествия
Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой
Эхо Москвы 05:31
Культура
Вышел тизер сериала Федора Бондарчука и Паулины Андреевой «Псих»
Российская газета 05:49
Игры
Переход на Unreal Engine 5 заставит игры значительно «потяжелеть»
Faktom вчера в 12:22
Интернет
В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
Футбол
«Шеффилд» победит «Эвертон» в 37-м туре АПЛ 20 июля
Матч 37-го тура АПЛ «Шеффилд» - «Эвертон» начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 05:47
Политика
Турция приступила к геологоразведочным работам в Черном море
ИА Красная Весна 05:20
Происшествия
МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
REGNUM вчера в 12:54
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На церемонии присутствовали лишь самые близкие и родные люди принцессы Беатрис, в частности королева Елизавета с супругом.
Дни24 вчера в 09:30
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Rambler News Service вчера в 01:25
Футбол
«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён.
RT на русском 18 июля в 15:41
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз
По информации, у пары родился второй сын.
NewInform 03:06
Общество
Помощник президента РТ возглавил АО «Газпром межрегионгаз Казань»
Помощник президента Татарстана Ринат Сабиров стал новым гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Казань».
Вечерняя Казань 06:00
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Политика
Внук организатора покушения на Гитлера оценил роль СССР во Второй мировой
Потери СССР во Второй мировой войне замалчиваются на западе, жителям навязывают ошибочное представление о том, что Европа была освобождена от нацизма исключительно благодаря победам союзников, заявил внук организатора покушения на Гитлера Клауса фон Штауффенберга, предприниматель Филипп фон Шультес 20 июля на мероприятии в честь немецкого сопротивления.
ИА Красная Весна 05:55
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Федотов раскритиковал VAR за неназначенный пенальти на Соболеве
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные моменты полуфинального матча Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак» (2:1).
RT на русском вчера в 13:47
Политика
Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
Lenta.ru 05:45
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Общество
В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки
За последние сутки в России выявили 5940 новых случаев заболевания, говорится в сообщении федерального оперативного штаба.
РБК 04:43
Футбол
«Урал» объявил об отставке Парфенова
Екатеринбургский "Урал" объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.
Газета.Ru 05:28
Здоровье
В Ярославле в онкологической больнице обнаружили коронавирус
В Ярославле три отделения областной онкологической больницы приостановили плановый приём пациентов.
Новости Ярославля 76.ru 05:42