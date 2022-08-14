InfinicaBloomberg: спецоперация на Украине ухудшила рацион питания европейцевПоследствия военного конфликта нанесли европейским странам намного более существенные негативные последствия, чем прогнозировалось, сообщает Bloomberg.InfinicaЕвропейцам приходится отказываться от покупки некоторых привычных продуктов из-за необходимости экономить деньги.Политическая ЭкспертизаАналитики агентства отмечают, что стоимость продовольственных товаров по всей Европе выросла.Live24В частности, значительно выросла цена стандартной продуктовой корзины, подорожали услуги ЖКХ.РамблерЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaПолитическая ЭкспертизаРамблерLive24Подробнее о событииBloomberg: спецоперация на Украине ухудшила рацион питания европейцевInfinica07:04В Европе дорожают повседневные товары и продукты питанияLive2408:02СМИ: меню европейцев пострадало из-за конфликта на УкраинеРамблер07:28Рост стоимости продуктов вынудил европейцев экономить на питанииПолитическая Экспертиза08:19Показать ещёОценитьПоделиться