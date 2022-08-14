Будьте в Плюсе

Bloomberg: спецоперация на Украине ухудшила рацион питания европейцев

Последствия военного конфликта нанесли европейским странам намного более существенные негативные последствия, чем прогнозировалось, сообщает Bloomberg.
Infinica
Европейцам приходится отказываться от покупки некоторых привычных продуктов из-за необходимости экономить деньги.
Политическая Экспертиза
Аналитики агентства отмечают, что стоимость продовольственных товаров по всей Европе выросла.
Live24
В частности, значительно выросла цена стандартной продуктовой корзины, подорожали услуги ЖКХ.
Рамблер

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Bloomberg: спецоперация на Украине ухудшила рацион питания европейцев
Infinica07:04
В Европе дорожают повседневные товары и продукты питания
Live2408:02
СМИ: меню европейцев пострадало из-за конфликта на Украине
Рамблер07:28
Рост стоимости продуктов вынудил европейцев экономить на питании
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В Ереване произошел взрыв на оптовом рынке

Взрыв произошел в воскресенье на ереванском оптовом рынке "Сурмалу", спровоцировав сильный пожар. Об этом проинформировало МЧС Армении.
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