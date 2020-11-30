На Урале грузовик порвал газопровод

Грузовик порвал газопровод в городе Красноуральск Свердловской области, в результате чего без отопления остались 52 жилых дома, в которых проживают 400 человек, а также детский сад, школа и дом престарелых, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.