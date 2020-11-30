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Forbes
Forbes

Bloomberg спрогнозировал России увеличение разрыва между богатыми и бедными регионами

Бизнес-вектор
Lenta.ru
ИноСМИ
Разрыв между богатыми и бедными регионами России может увеличиться из-за пандемии, предположил Bloomberg.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Пандемия увеличила пропасть между богатыми и бедными регионами России

Lenta.ru09:43
Компания

Bloomberg спрогнозировал России увеличение разрыва между богатыми и бедными регионами

Компания08:16
ИноСМИ

Bloomberg (США): пандемия расширяет разрыв между самыми богатыми и самыми бедными российскими регионами (Bloomberg)

ИноСМИ04:04
Forbes

Bloomberg спрогнозировал России увеличение разрыва между богатыми и бедными регионами

Forbes06:54
Republic

Bloomberg: в 2021-м чистый долг российских регионов вырастет на 400 млрд рублей в связи с пандемией

Republic04:26
Бизнес-вектор

Bloomberg: пандемия увеличивает пропасть между богатыми и бедными регионами России

Бизнес-вектор04:21
БИЗНЕС Online

Bloomberg: Ситуация с COVID-19 увеличит разрыв между богатыми и бедными регионами РФ

БИЗНЕС Online08:12

Хэмилтон — Ферстаппену: надеюсь, ты никогда не будешь боссом моей команды

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон шуткой ответил на слова Макса Ферстаппена из «Ред Булл», который заявил, что, будучи на месте босса команды Формулы-1, он бы выгнал гонщика, пожелавшего сняться с Гран-при при виде серьёзной аварии.
Хэмилтон — Ферстаппену: надеюсь, ты никогда не будешь боссом моей команды
Чемпионат08:14

В сети отреагировали на сообщения добровольцев о конфликте в Карабахе

Москва, 29 ноября 2020, 23:49 — REGNUM Материал РИА Новости, в котором добровольцы, участвовавшие в конфликте в Нагорном Карабахе, рассказали о том, почему Азербайджан получил преимущество и за счёт чего победил в войне, вызвал неоднозначную реакцию в сети.
REGNUMвчера в 15:49

Байден намерен назначить Псаки пресс-секретарём Белого дома

Ожидается, что Псаки займёт пост пресс-секретаря Белого дома, директором по коммуникациям Белого дома станет Кейт Бедингфилд, первым заместителем пресс-секретаря Белого дома будет Карин Жан-Пьер, в свою очередь, Элизабет Александер займётся курированием взаимодействия с прессой первой леди США Джилл Байден.
RT на русском04:25

На Урале грузовик порвал газопровод

Грузовик порвал газопровод в городе Красноуральск Свердловской области, в результате чего без отопления остались 52 жилых дома, в которых проживают 400 человек, а также детский сад, школа и дом престарелых, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
РИА Новости11:13

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе

НАТО продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму, этот вопрос будет обсуждаться 2 декабря с главами МИД Украины и Грузии.
ТАСС08:17

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Уведомления о налогах и ограничения для микрофинансовых организаций В декабре россияне смогут получить не только уведомления о льготах, но и напоминания о задолженностях по налогам, штрафам и пеням.
Известия16:02

Путин внес в ГД проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих

Президент РФ Владимир Путин в развитие норм Конституции внес в Госдуму два законопроекта, касающихся запрета на иностранное гражданство для госслужащих, военных и ряда других категорий.
Российская газета10:32