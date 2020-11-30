Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон шуткой ответил на слова Макса Ферстаппена из «Ред Булл», который заявил, что, будучи на месте босса команды Формулы-1, он бы выгнал гонщика, пожелавшего сняться с Гран-при при виде серьёзной аварии.
Москва, 29 ноября 2020, 23:49 — REGNUM Материал РИА Новости, в котором добровольцы, участвовавшие в конфликте в Нагорном Карабахе, рассказали о том, почему Азербайджан получил преимущество и за счёт чего победил в войне, вызвал неоднозначную реакцию в сети.
Ожидается, что Псаки займёт пост пресс-секретаря Белого дома, директором по коммуникациям Белого дома станет Кейт Бедингфилд, первым заместителем пресс-секретаря Белого дома будет Карин Жан-Пьер, в свою очередь, Элизабет Александер займётся курированием взаимодействия с прессой первой леди США Джилл Байден.
Грузовик порвал газопровод в городе Красноуральск Свердловской области, в результате чего без отопления остались 52 жилых дома, в которых проживают 400 человек, а также детский сад, школа и дом престарелых, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
НАТО продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму, этот вопрос будет обсуждаться 2 декабря с главами МИД Украины и Грузии.