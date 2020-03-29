Энергетика
Радио SputnikBloomberg спрогнозировал долгую ценовую войну Москвы и Эр-Рияда
Россия и Саудовская Аравия не собираются отказываться от ценовой войны, Эр-Рияд опроверг слухи о ведении переговоров с Москвой по нефти, передает агентство Bloomberg. Американское СМИ со ссылкой на собеседников саудовского Минэнерго утверждает, что никаких контактов по поводу сделки ОПЕК+ не велось.
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Саудитам указали на допущенные ошибки в планах вытеснить Россию с рынка нефти
Народные новостивчера в 05:06
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Комментарии
Общество
В Подмосковье сообщили о выплатах потерявшим работу из-за COVID-19
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объяснил механизм начисления выплат гражданам, оставшимся без работы из-за коронавируса и мер по его сдерживанию.
Политика
Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
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Известный американский кантри-певец умер от коронавируса
Популярный американский кантри-певец Джо Диффи умер от осложнений, вызванных коронавирусом, на 62-м году жизни.
Наука
Создан биоматериал, который поглощает тяжелые металлы
Обнаружилось, что при сильном нагревании полученный материал приобретает пористую структуру выделяет из клеточных стенок лигнин.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Общество
Американские власти следят за гражданами при помощи смартфонов
Газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила о сборе властями США информации о передвижениях граждан с их смартфонов с целью предотвращения распространение коронавируса.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
В РФ обновили список товаров первой необходимости
Москва, 30 марта 2020, 02:40 — REGNUM Новый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, из которого исключили табачные и похоронные изделия, определен российским правительством, 29 марта сообщается на его сайте.
Культура
Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий
В воскресенье в возрасте 86 лет умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
Наука
Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса
Здоровье
СМИ: в Сан-Паулу за две недели от коронавируса умерли в пять раз больше людей, чем в Китае
В Китае, по официальным данным, за аналогичный период умерли 18 человек.
Экономика
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала об истерике людей на фоне COVID-2019
Ксения считает, что COVID-2019 нашел всех, кто годами пытался сдерживать свои панические настроения.
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Экономика
«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле
«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
Происшествия
Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Иркутске
В Иркутской области официально подтвержден второй случай заболевания коронавирусом.
Кино
«Джентльмены» Гая Ричи стали самым кассовым фильмом в России
Политика
Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану
В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой
"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Путешествия
Отели в Сочи начали выселять туристов
Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
Игры
Оригинальная NieR выйдет на PS4, Xbox One и РС
Square Enix достаточно ожидаемо на прямой трансляции в честь 10-летия NieR объявила о выходе первой части в издании «Репликант» на PS4, Xbox One и РС.
Происшествия
В Магадане коронавирус подозревают еще у 8 человек
С подозрением на вирус в инфекционной больнице находятся 8 человек, в обсервации как контактные еще 6 человек.
Авто
ГАЗ предоставит клиентам расширенный пакет услуг помощи на дорогах
Компания ГАЗ предложила клиентам марки доступ к расширенному пакету услуг «ГАЗ Ассистанс».
Политика
В России ограничат движение через пункты пропуска на границе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Москве число заразившихся коронавирусом превысило тысячу
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве превысило тысячу человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Наука
О бедных историках замолвили слово
Не обошли стороной и коронавирус: по словам Сергея Нарышкина, карантин и переход на дистанционную работу коснулись организации.