Энергетика

Радио SputnikРадио SputnikBloomberg спрогнозировал долгую ценовую войну Москвы и Эр-Рияда

Россия и Саудовская Аравия не собираются отказываться от ценовой войны, Эр-Рияд опроверг слухи о ведении переговоров с Москвой по нефти, передает агентство Bloomberg. Американское СМИ со ссылкой на собеседников саудовского Минэнерго утверждает, что никаких контактов по поводу сделки ОПЕК+ не велось.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

Саудиты не учли емкость рынка перед началом нефтяной войны

Политическая Экспертиза11:25

Ценовая война на рынке нефти не обрушит доллар

Вести.Ru27 марта в 15:21

Нефтяная война России и Саудовской Аравии — Bloomberg дал прогноз

Красная веснавчера в 13:31

Bloomberg предрёк затяжную ценовую войну между Москвой и саудовцами

News.ruвчера в 12:31

Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом

РИА Новостивчера в 11:48

Саудитам указали на допущенные ошибки в планах вытеснить Россию с рынка нефти

Народные новостивчера в 05:06

Нефтяная война России и Саудовской Аравии доведёт до выживания по Дарвину всех игроков ОПЕК - Bloomberg

Царьградвчера в 21:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 20:40, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Оксана Самойлова прокомментировала разлад с Джиганом

ОК! 07:32
Общество

В Подмосковье сообщили о выплатах потерявшим работу из-за COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объяснил механизм начисления выплат гражданам, оставшимся без работы из-за коронавируса и мер по его сдерживанию.
ТК Звезда 19:51
Политика

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:36
Музыка

Известный американский кантри-певец умер от коронавируса

Популярный американский кантри-певец Джо Диффи умер от осложнений, вызванных коронавирусом, на 62-м году жизни.
Life.ru 20:18
Наука

Создан биоматериал, который поглощает тяжелые металлы

Обнаружилось, что при сильном нагревании полученный материал приобретает пористую структуру выделяет из клеточных стенок лигнин.
Rusargument 17:02
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 12:52
Общество

Американские власти следят за гражданами при помощи смартфонов

Газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила о сборе властями США информации о передвижениях граждан с их смартфонов с целью предотвращения распространение коронавируса.
Военное дело 03:33
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости 16:48
Общество

В РФ обновили список товаров первой необходимости

Москва, 30 марта 2020, 02:40 — REGNUM Новый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, из которого исключили табачные и похоронные изделия, определен российским правительством, 29 марта сообщается на его сайте.
REGNUM 19:40
Культура

Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий

В воскресенье в возрасте 86 лет умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий, сообщает ТАСС.
Дилетант 10:02
Шоу-бизнес

Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

Газета.Ru 18:39
Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

ToDay News Ufa 15:22
Здоровье

СМИ: в Сан-Паулу за две недели от коронавируса умерли в пять раз больше людей, чем в Китае

В Китае, по официальным данным, за аналогичный период умерли 18 человек.
ТАСС 19:08
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК 27 марта в 10:58
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала об истерике людей на фоне COVID-2019

Ксения считает, что COVID-2019 нашел всех, кто годами пытался сдерживать свои панические настроения.
RuNews24.ru 06:59
Энергетика

Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 19:13
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Экономика

«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле

«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
Телеканал RTVI 08:05
Происшествия

Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Иркутске

В Иркутской области официально подтвержден второй случай заболевания коронавирусом.
Иркутск Сегодня 13:23
Кино

«Джентльмены» Гая Ричи стали самым кассовым фильмом в России

Popcake вчера в 04:55
Политика

Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану

В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
ТАСС 19:36
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой

"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Московский Комсомолец 10:59
Путешествия

Отели в Сочи начали выселять туристов

Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
Эхо Москвы вчера в 09:03
Игры

Оригинальная NieR выйдет на PS4, Xbox One и РС

Square Enix достаточно ожидаемо на прямой трансляции в честь 10-летия NieR объявила о выходе первой части в издании «Репликант» на PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру 03:02
Происшествия

В Магадане коронавирус подозревают еще у 8 человек

С подозрением на вирус в инфекционной больнице находятся 8 человек, в обсервации как контактные еще 6 человек.
Весьма 20:12
Авто

ГАЗ предоставит клиентам расширенный пакет услуг помощи на дорогах

Компания ГАЗ предложила клиентам марки доступ к расширенному пакету услуг «ГАЗ Ассистанс».
Движок 27 марта в 08:18
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 10:24
Общество

В Москве число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве превысило тысячу человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Коммерсантъ 03:36
Наука

О бедных историках замолвили слово

Не обошли стороной и коронавирус: по словам Сергея Нарышкина, карантин и переход на дистанционную работу коснулись организации.
Индикатор вчера в 14:12
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное