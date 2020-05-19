Экономика

Smolnarod.ruSmolnarod.ruBloomberg спрогнозировал историческое падение ВВП России

Ранее стало известно, что номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя прошлого года. На основе текущей динамики эксперты прогнозируют снижение ВВП России к концу года в пределах коридора 5-10%. Ранее в ЦБ спрогнозировали падение показателя до 4-6%.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Bloomberg спрогнозировало падение ВВП России на 16% во втором квартале

ПРАЙМ02:41

Bloomberg прогнозирует снижение ВВП России на 16% во втором квартале

Коммерсантъвчера в 15:12

Изменит ли COVID-19 экономическую политику в России

Ведомостивчера в 06:47

Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

РБКвчера в 13:55

Bloomberg спрогнозировал существенное падение ВВП России во втором квартале

ИА Красная Веснавчера в 14:41

Bloomberg предрёк России худшее падение ВВП за 25 лет

News.ruвчера в 15:10

Экономика Китая восстанавливается: США будут наращивать давление

ТАССвчера в 05:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 04:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

NewInform вчера в 03:09
70
Шоу-бизнес

В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку

Тело молодого человека принадлежит 30-летнему актеру Грегори Тайри Бойсу, который стал популярен благодаря картине «Сумерки».
RuNews24.ru вчера в 23:09
2
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 300 тысяч человек

Общее число заболевших выросло до 308 705 человек. В Москве зарегистрировали 2699 новых заболевших COVID-19.
Дождь 03:35
Авто

«КамАЗ» начал продажи новых тягачей

Автопроизводитель из Набережных Челнов (Татарстан) объявил о начале продаж магистрального тягача «КамАЗ-54901», который стал дебютной моделью из нового семейства «К5».
UsedCars.ru 03:10
5
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.
Lenta.ru вчера в 14:29
3,1K
Экономика

Всемирный банк: 60 млн человек могут стать нищими из-за пандемии

До 60 млн человек могут обнищать из-за пандемии коронавируса, сказал глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Коммерсантъ 03:15
20
Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
808
Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
60
Общество

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5440 человек

RT на русском 02:43
397
Гаджеты

Инсайдер: смарт-очки Apple будут вдвое дешевле iPhone Pro

Автор и ведущий YouTube-канала Front Page Tech Джон Проссер утверждает, что ему стали известны ряд важных деталей о первом устройстве Apple из новой категории - смарт-очков.
Вести.Ru 02:41
5
Общество

Более 9 тысяч россиян выздоровели за сутки

За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни.
Выкса.рф 03:47
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

В компании отмечают, что дискредитация направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом.
РБК 03:29
64
Общество

Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
166
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
216
Политика

В партии Порошенко назвали скандальные записи «российской провокацией»

Киев, 20 мая 2020, 09:43 — REGNUM Обнародованные записи переговоров, в которых мог участвовать экс-президент Украины Пётр Порошенко и высшие чиновники США, являются «российской провокацией», заявили в партии Порошенко «Европейская солидарность» в эфире принадлежащего Порошенко «Пятого канала».
REGNUM 02:43
65
Здоровье

В Ростовской области возобновят проведение плановых операций

В Ростовской области начинают поэтапно возвращаться к проведению плановых госпитализаций и большинства операций.
Городской репортер 02:57
2
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
3,3K
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
559
Общество

В Тульской области коронавирусом заразились еще 98 жителей

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Тульские Известия 03:42
447
Происшествия

В Ростовской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

Ростов-на-Дону, 20 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Ростовской области подтвердили ещё два летальных исхода среди пациентов, ранее получивших положительный результат теста на коронавирус.
REGNUM 04:00
Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
133
Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
184
Общество

Россиян предупредили об опасности прогулок в парках

Режим самоизоляции из-за коронавируса заставил многих россиян забыть о другой угрозе – клещах, которые обитают в лесах и парках и являются переносчиками многих опасных заболеваний.
Аргументы и Факты вчера в 19:52
16
Общество

В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса

Всего на территории Липецкой области выявлено 1377 случаев новой коронавирусной инфекции, 341 человек выздоровел, четыре человека умерли.
РИА Новости 03:53
Экономика

В Конгрессе прогнозируют падение экономики США на 38% во II квартале

Экономика США сократится на 37,7% во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за весь год ВВП страны упадет на 5,6%, однако в 2021 году он вернется к росту на 4,2%, свидетельствует прогноз Бюджетного управления конгресса (CBO).
ПРАЙМ 02:31
Общество

Правительство решило отсрочить исполнение «закона Яровой»

Ранее предложение по отсрочке «закона Яровой» направляло в кабмин Минкомсвязь.
Новые Известия 02:46
2
Общество

В Татарстане выявили 75 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки подтверждены 75 новых случаев COVID-19, из которых два являются завозными, остальные контактными.
Коммерсантъ Казань 03:49
162
Общество

Пентагон ждет новую вспышку коронавируса до появления вакцины

Пентагон отмечает, что пока не разработана вакцина, мир ждет новая вспышка коронавируса.
Pravda.Ru 03:07
Общество

В Госдуме назвали сроки открытия российских курортов

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал ориентировочные сроки открытия российских курортов.
Городовой 03:20
13
Политика

Стрелков заявил о продаже медали за присоединение Крыма

Экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) продал медаль за присоединение Крыма.
РБК вчера в 13:41
37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное