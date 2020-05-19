Ранее стало известно, что номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя прошлого года. На основе текущей динамики эксперты прогнозируют снижение ВВП России к концу года в пределах коридора 5-10%. Ранее в ЦБ спрогнозировали падение показателя до 4-6%.

Общество Число заболевших коронавирусом в России превысило 300 тысяч человек Общее число заболевших выросло до 308 705 человек. В Москве зарегистрировали 2699 новых заболевших COVID-19.

Авто «КамАЗ» начал продажи новых тягачей Автопроизводитель из Набережных Челнов (Татарстан) объявил о начале продаж магистрального тягача «КамАЗ-54901», который стал дебютной моделью из нового семейства «К5». 5

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини. 3,1K

Общество В России могут смягчить пенсионное законодательство По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. 808

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 60

Гаджеты Инсайдер: смарт-очки Apple будут вдвое дешевле iPhone Pro Автор и ведущий YouTube-канала Front Page Tech Джон Проссер утверждает, что ему стали известны ряд важных деталей о первом устройстве Apple из новой категории - смарт-очков. 5

Общество Более 9 тысяч россиян выздоровели за сутки За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни.

Политика В партии Порошенко назвали скандальные записи «российской провокацией» Киев, 20 мая 2020, 09:43 — REGNUM Обнародованные записи переговоров, в которых мог участвовать экс-президент Украины Пётр Порошенко и высшие чиновники США, являются «российской провокацией», заявили в партии Порошенко «Европейская солидарность» в эфире принадлежащего Порошенко «Пятого канала». 65

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 3,3K

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке. 559

Происшествия В Ростовской области скончались ещё два пациента с коронавирусом Ростов-на-Дону, 20 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Ростовской области подтвердили ещё два летальных исхода среди пациентов, ранее получивших положительный результат теста на коронавирус.

Общество Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут» Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены. 133

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 184

Общество Россиян предупредили об опасности прогулок в парках Режим самоизоляции из-за коронавируса заставил многих россиян забыть о другой угрозе – клещах, которые обитают в лесах и парках и являются переносчиками многих опасных заболеваний. 16

Общество В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса Всего на территории Липецкой области выявлено 1377 случаев новой коронавирусной инфекции, 341 человек выздоровел, четыре человека умерли.

Экономика В Конгрессе прогнозируют падение экономики США на 38% во II квартале Экономика США сократится на 37,7% во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за весь год ВВП страны упадет на 5,6%, однако в 2021 году он вернется к росту на 4,2%, свидетельствует прогноз Бюджетного управления конгресса (CBO).

Общество В Татарстане выявили 75 новых случаев коронавируса В Татарстане за минувшие сутки подтверждены 75 новых случаев COVID-19, из которых два являются завозными, остальные контактными. 162

Общество Пентагон ждет новую вспышку коронавируса до появления вакцины Пентагон отмечает, что пока не разработана вакцина, мир ждет новая вспышка коронавируса.