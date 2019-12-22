Финансы

ForbesForbesBloomberg спрогнозировал ключевую ставку в России на год вперед

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Самое непредсказуемое решение: что заставило ЦБ снизить ставку в пятый раз подряд После нескольких лет борьбы за снижение инфляции глава Банка России Эльвира Набиуллина столкнулась с серьезным отставанием от цели в 4%, пишет Bloomberg.
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Bloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году

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Годовая инфляция в РФ вернется к 4% к концу 2020 года - аналитики ЦБ

Milknews.ru20 декабря в 00:20

Bloomberg спрогнозировал ключевую ставку в России на год вперед

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Заглядывая вперед: тренды 2020 года

ПРАЙМ20 декабря в 06:42

Все не так, как кажется. Как ЦБР ужесточает денежную политику, снижая ключевую ставку

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Башкирская инфляция вложила «свои пять копеек» в снижение ставки Центробанка

МедиаКорСеть20 декабря в 23:30
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В Петербурге бетоновоз упал в Неву

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Глава AmCham оценил влияние санкций США на «Северный поток — 2»

Санкции США не смогут остановить реализацию проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.
RT на русском 02:49
Экономика

FATF рекомендовала РФ активнее возвращать выведенные за рубеж активы

Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам проверки рекомендовала России активнее возвращать выведенные за рубеж активы.
Саминвестор 01:35
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Авто

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
РИА Новости вчера в 18:59
Политика

Пушков прокомментировал остановку строительства «Северного потока — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter написал, что американские санкции осложняют окончание строительства "Северного потока — 2", однако они не делают завершение работ невыполнимыми.
РИА Новости 02:31
Здоровье

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Ученые предупреждают, что обильное потение ночью может указывать на возникновение онкологии.
ToDay News Ufa вчера в 03:01
Происшествия

В Татарстане чиновница уволилась после привлечения детей к учениям МВД

Министерство образования и науки Татарстана проводит служебное расследование после привлечения школьников к проведению тактико-строевых занятий местного отдела МВД, начальник районного отдела образования уволилась, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства Алсу Мухаметова.
РИА Новости 02:10
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество

В следующем году отменят роуминг между Россией и Белоруссией

В соответствии с финальной версией дорожной карты интеграции России и Белоруссии, плата за все входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве будет отменена не позднее сентября следующего года, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.
Политика Сегодня вчера в 08:59
Происшествия

В Челябинске арестовали мужчину, убившего младенца из-за плача

Следователи арестовали жителя Челябинска по делу об убийстве месячного сына из-за плача. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Газета.Ru 02:33
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Общество

«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов

Бронируя отель через сайт Booking.com, абоненты «МегаФона» получат час бесплатного общения и 1 Гб интернета на каждый день бронирования.
РБК 01:00
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
RT на русском 02:02
Армия и оружие

Украинский военный погиб в Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Интерфакс вчера в 11:45
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Культура

Дубовицкая резко ответила на призыв о закрытии «Аншлага»

Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая резко ответила на призыв Елены Борщёвой о закрытии "никому не интересного" шоу.
Piter.tv 02:26
Здоровье

Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год

Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
REGNUM вчера в 23:38
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Политика

Украина согласовала часть списков для обмена пленными в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже согласована часть списков для обмена пленных в Донбассе, но для того, чтобы забрать всех удерживаемых, необходимо доработать списки.
РИА Новости 02:23
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik 21 декабря в 12:41
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 02:05
Культура

Директор Ротару не подтвердил слухи о ее участии в «Голубом огоньке»

Как рассказывал ранее директор Софии Ротару, певица дает менее 10 концертов в год, а гонорар за каждое такое выступление - 50 тысяч евро.
Новые Известия вчера в 10:30
Общество

Варвара Караулова рассказала о жизни после тюрьмы

News.ru 02:36
Происшествия

Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
REGNUM вчера в 07:22
Общество

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов

Профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений отменят c 1 января 2020 года.
РИА Новости 00:48
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
Политика

Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week

РЕН ТВ вчера в 21:14
Футбол

«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»

Чемпионат вчера в 17:02
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