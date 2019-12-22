Финансы
ForbesBloomberg спрогнозировал ключевую ставку в России на год вперед
Самое непредсказуемое решение: что заставило ЦБ снизить ставку в пятый раз подряд После нескольких лет борьбы за снижение инфляции глава Банка России Эльвира Набиуллина столкнулась с серьезным отставанием от цели в 4%, пишет Bloomberg.
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Башкирская инфляция вложила «свои пять копеек» в снижение ставки Центробанка
МедиаКорСеть20 декабря в 23:30
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Политика
Глава AmCham оценил влияние санкций США на «Северный поток — 2»
Санкции США не смогут остановить реализацию проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.
Экономика
FATF рекомендовала РФ активнее возвращать выведенные за рубеж активы
Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам проверки рекомендовала России активнее возвращать выведенные за рубеж активы.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Политика
Пушков прокомментировал остановку строительства «Северного потока — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter написал, что американские санкции осложняют окончание строительства "Северного потока — 2", однако они не делают завершение работ невыполнимыми.
Здоровье
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Ученые предупреждают, что обильное потение ночью может указывать на возникновение онкологии.
Происшествия
В Татарстане чиновница уволилась после привлечения детей к учениям МВД
Министерство образования и науки Татарстана проводит служебное расследование после привлечения школьников к проведению тактико-строевых занятий местного отдела МВД, начальник районного отдела образования уволилась, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства Алсу Мухаметова.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Общество
В следующем году отменят роуминг между Россией и Белоруссией
В соответствии с финальной версией дорожной карты интеграции России и Белоруссии, плата за все входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве будет отменена не позднее сентября следующего года, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.
Происшествия
В Челябинске арестовали мужчину, убившего младенца из-за плача
Следователи арестовали жителя Челябинска по делу об убийстве месячного сына из-за плача. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Общество
«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов
Бронируя отель через сайт Booking.com, абоненты «МегаФона» получат час бесплатного общения и 1 Гб интернета на каждый день бронирования.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
Армия и оружие
Украинский военный погиб в Донбассе
Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Культура
Дубовицкая резко ответила на призыв о закрытии «Аншлага»
Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая резко ответила на призыв Елены Борщёвой о закрытии "никому не интересного" шоу.
Здоровье
Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год
Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
Украина согласовала часть списков для обмена пленными в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже согласована часть списков для обмена пленных в Донбассе, но для того, чтобы забрать всех удерживаемых, необходимо доработать списки.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Политика
Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Культура
Директор Ротару не подтвердил слухи о ее участии в «Голубом огоньке»
Как рассказывал ранее директор Софии Ротару, певица дает менее 10 концертов в год, а гонорар за каждое такое выступление - 50 тысяч евро.
Происшествия
Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
Общество
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов
Профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений отменят c 1 января 2020 года.
Политика
Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом
Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Политика
Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week
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