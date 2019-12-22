Финансы

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году

2 фото
В декабре ЦБ РФ снизил ставку в пятый раз год — с 6,5% до 6,25%. Экономист Скотт Джонсон полагает, что низкая инфляция послужит поводом снизить ставку в 2020 году, но, скорее всего, это произойдет после паузы, которую сделают политики, для оценки последствий снижения 150 б.п. с июня.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Bloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году

Коммерсантъвчера в 17:52

Годовая инфляция в РФ вернется к 4% к концу 2020 года - аналитики ЦБ

Milknews.ru20 декабря в 00:20

Bloomberg спрогнозировал ключевую ставку в России на год вперед

Forbesвчера в 13:12

Заглядывая вперед: тренды 2020 года

ПРАЙМ20 декабря в 06:42

Все не так, как кажется. Как ЦБР ужесточает денежную политику, снижая ключевую ставку

DP.RUвчера в 22:42

Башкирская инфляция вложила «свои пять копеек» в снижение ставки Центробанка

МедиаКорСеть20 декабря в 23:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Происшествия

Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе полностью потушен

Интерфакс вчера в 11:58
Футбол

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко раскрыл свое отношение к ДНР и ЛНР

Проживающий в Москве экс-футболист столичного "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко заявил, что для него "не существует ни ДНР, ни ЛНР", и назвал тему конфликта в Донбассе больной для себя.
Российский Диалог вчера в 14:52
Происшествия

Пьяный житель Югры до смерти избил трехлетнюю дочь

"По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия

В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП на трассе

Пять человек погибли в субботу днем при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Алтайском крае, сообщает ГУ МВД по краю.
РИА Новости 21 декабря в 07:57
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 21 декабря в 12:41
Политика

Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции

Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
РБК вчера в 08:56
Происшествия

Торговый центр в Биробиджане эвакуировали из-за задымления

Торговый центр в Биробиджане эвакуировали из-за задымления.
РЕН ТВ вчера в 23:24
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости 20 декабря в 00:21
Гаджеты

Лайф узнал, когда в России появятся дешёвые смартфоны Vsmart c NFC

Стало известно, что сейчас Vsmart сертифицирует пять новых смартфонов: Bee 3, Star 3, Joy 3+, Live 3 и Active 3. Все пять моделей будут работать на фирменной оболочке VOS.
Life.ru 20 декабря в 08:23
Авто

Названы способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Эксперты дали автомобилистам советы по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Известия вчера в 22:34
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 21 декабря в 08:08
Политика

Путин откроет движение по Крымскому мосту

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 10:19
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Общество

Подряд на содержание дорог в Челябинске на ₽3 млрд получит компания, которая строила метро

Цена контракта составит более 3 млрд рублей.
Znak.com вчера в 23:19
Музыка

Хостинг YouTube впервые наградил комментарий с миллионом лайков

Актуальные Новости вчера в 05:13
Экономика

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

Пекин понизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года, сообщает комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
РБК вчера в 22:41
Здоровье

Онколог назвала симптомы опухолей в области головы и шеи

Симптомами опухолей в области головы и шеи являются неясные боли, уплотнения под кожей и образования в полости рта, сообщила завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
РБК вчера в 23:40
Политика

Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»

Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Pravda.Ru 21 декабря в 01:24
Происшествия

В США в аварии с 69 автомобилями пострадал 51 человек

В результате пострадал 51 человек, у 11 серьезные травмы.
РБК вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

По словам Иосифа Пригожина, угрозы от 67-летнего Владимира Фриске стали поступать после того, как он раскритиковал сестру Наталью Фриске за копирование образа погибшей родственницы.
ГЛАС.RU 21 декабря в 07:30
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru вчера в 11:16
Экономика

Средний чек россиян за один поход в магазин в 2019 году упал на 7%

Средний чек россиян за один поход в магазин падает третий год подряд — за 2019 год он уменьшился на 7%, до 518 рублей, говорится в исследовании группы "Тинькофф", которое есть в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 20:15
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета вчера в 21:50
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости 21 декабря в 13:57
Общество

В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с вечера воскресенья и до вечера понедельника из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости вчера в 21:54
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru 21 декабря в 15:10
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Спорт

На этапе КМ по лыжам в Планице состоятся командные спринты

В рамках четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице сегодня, 22 декабря, состоятся два командных спринта.
Нева Спорт 21 декабря в 23:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное