Регулятор ожидает снижение ВВП во II квартале на 8% в годовом выражении, а по итогам 2020 года - на 4-6%. Минэкономразвития, как ожидается, представит свой прогноз в ближайшее время (до конца мая).

с чего всё началось

Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов. Об этом сообщает Bloomberg, прогноз агентства основан на данных российского Минфина.

Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

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