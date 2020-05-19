Коронавирус

РБКРБКBloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов. Об этом сообщает Bloomberg, прогноз агентства основан на данных российского Минфина.
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Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП РФ на 9,5% во II квартале

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Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

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Bloomberg спрогнозировал существенное падение ВВП России во втором квартале

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МЭР: ВВП России упадет во II квартале на 9,5%, доходы россиян - на 6%

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Bloomberg прогнозирует снижение ВВП России на 16% во втором квартале

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Изменит ли COVID-19 экономическую политику в России

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Экономика Китая восстанавливается: США будут наращивать давление

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Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
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Общество

На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Здоровье

Госстрахование медиков при эпидемиях предложили ввести в Совфеде

Ввести обязательное государственное страхование медработников, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией и другими эпидемиями, предложили в Совете Федерации РФ, 19 мая передает РИА Новости.
ИА Красная Весна 15:27
Космос

Камеры МКС засняли массовую эвакуацию НЛО с Земли

Эвакуация инопланетных кораблей, одновременно стартующих с Земли, была заснята 18 мая камерой видеонаблюдения, установленной на борту Международной космической станции.
iReactor 10:31
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Общество

Главврач в Перми извинился за передразнивание медика

Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Rambler News Service 09:42
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Общество

Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
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Общество

В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 15:37
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Политика

Как чехи вредили России за последние 100 лет. Колонка Владимира Тулина

Временное правительство разрешило создать в России отделение Чехословацкого национального совета, который был образован в Париже в феврале 1916 года и практически полностью контролировался Францией и Британией.
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Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов

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Общество

Широков: «Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе. Средства к существованию»

Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе. Да, сидеть они готовы, но и обратно получать что-то хотят.
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Общество

В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат

В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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Общество

Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах

Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал, как плавает с дочерью в бассейне

Артист показал, как весело плавает с дочерью в бассейне.
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Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
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В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов

В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов.
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Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

ТАСС 15:03
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Минпромторг: медмаски дешевеют на росте их производства

В России продолжат дешеветь защитные медицинские маски.
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Экономика

Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны

О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
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Sony Pictures уступила фильм с Томом Хэнксом сервису Apple TV

Студия Sony Pictures приняла неожиданное решение - окончательно отказаться от проката военной драмы "Грейхаунд", главную роль в которой исполнил знаменитый американский актер Том Хэнкс.
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Путин признал проблему с выплатами медикам

Президент РФ Владимир Путин признал, что обещанную дополнительную финансовую помощь получили не все врачи.
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Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве

В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
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Названа дата открытия Турции для российских туристов

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Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»

Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
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Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой

Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
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