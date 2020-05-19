Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов. Об этом сообщает Bloomberg, прогноз агентства основан на данных российского Минфина.

Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

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