Экономика
РБКBloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов. Об этом сообщает Bloomberg, прогноз агентства основан на данных российского Минфина.
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Bloomberg спрогнозировал существенное падение ВВП России во втором квартале
ИА Красная Веснавчера в 14:41
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Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски показала подписчикам грудь на самоизоляции
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками новым фотоснимком из самоизоляции, представ перед ними в очень откровенном наряде.
Народные новости вчера в 12:31
Здоровье
В Белгороде в горбольнице № 2 коронавирусом заразились 23 работника
На сегодняшний день очаги были зафиксированы среди медработников Белгородской области в горбольнице №2 Белгорода — 23 работника, в областной инфекционной больнице — 10 медработников, в ракитянской ЦРБ — 9 медработников, рассказала первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.
Kursk.com вчера в 08:35
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Шоу-бизнес
Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе
Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой.
Слово и Дело 02:36
Общество
Только один человек заболел коронавирусом в Крыму за сутки
За истекшие сутки в Крыму один человек заболел коронавирусом.
Крым 24 03:05
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда разрешат прогулки горожанам.
Комсомольская правда вчера в 11:18
Футбол
Дэнни Роуз: к игрокам АПЛ относятся так, будто мы лабораторные крысы
Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз, выступающий за «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды, высказался о возможном возобновлении сезона в английской Премьер-лиге, приостановленном из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат вчера в 16:44
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Здоровье
898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье
За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) вчера в 11:31
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелось двухэтажное административное здание
В центре Екатеринбурга на пешеходной улице Вайнера загорелось двухэтажное административное здание.
Российская газета 03:16
Общество
В Волгоградской области заработал масочный режим
В Волгоградской области заработал масочный режим. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:06
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings вчера в 15:30
Общество
Правительство разрешило отсрочить исполнение закона Яровой
Одобрено и временное снижение требований о хранении трафика по закону Яровой, и упрощение процедуры ввоза радиоэлектронного оборудования.
Ведомости вчера в 17:00
Политика
Минобороны США рассматривает возможность новой вспышки COVID-19
Министерство обороны США не исключает возможности еще одной вспышки новой коронавирусной инфекции в мире.
Газета.Ru 03:11
Политика
Спикер Рады высказался по поводу записи разговора Порошенко и Байдена
Спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что правоохранительные органы должны устроить проверку аудиозаписи, на которой, предположительно, есть голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 17:34
Общество
В Воронежской области за сутки коронавирус подтвердился у 20 человек
Утром 20 мая официально подтверждено заражение коронавирусом у 20 человек в Воронежской области, сообщили в региональном оперштабе.
Горком 02:28
Космос
К чему приведет начавшийся солнечный минимум
Некоторые ученые предполагают, что затяжной солнечный минимум может привести к потере урожая, голоду и жестокому холоду.
Ридус 18 мая в 06:02
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Шоу-бизнес
Елена Степаненко показала, как одевалась и красилась в молодости
Аргументы недели 02:56
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Экономика
«Детский мир» в апреле снизил выручку на 20%
Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, снизила выручку в апреле 2020 года на 20% в годовом выражении — до 7,5 миллиарда рублей, при этом товарооборот по итогам 18 дней мая увеличился на 2%, говорится в сообщении ритейлера.
ПРАЙМ 02:49
Финансы
Валютная пара евро/доллар продолжает пользоваться спросом
Во вторник, валютная пара EUR/USD провела волатильную торговою сессию, в ходе которой был достигнут максимум на отметке 1,0975, однако затем евромедведи сумели нивелировать большую часть дневного роста.
Finam.Ru 03:10
Общество
В Нидерландах зафиксировали случай передачи COVID-19 от норки человеку
В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку.
РБК вчера в 21:23
Армия и оружие
Индия и Китай усилили военный контингент в Ладакхе
Нью-Дели, 19 мая 2020, 13:10 — REGNUM Индийские и китайские подразделения переброшены в область Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между странами.
REGNUM вчера в 06:10
Политика
Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru вчера в 16:45
Здоровье
Более 540 москвичей сдали плазму для лечения пациентов с коронавирусом
Донорами плазмы крови для пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве стали уже более 540 человек.
Вечерняя Москва 00:37
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 92 человека
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 92 новых заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:59