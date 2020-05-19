Коронавирус

РБКРБКBloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов. Об этом сообщает Bloomberg, прогноз агентства основан на данных российского Минфина.
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Bloomberg прогнозирует снижение ВВП России на 16% во втором квартале

Коммерсантъ15:12

Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

РБК13:55

Экономика Китая восстанавливается: США будут наращивать давление

ТАСС05:35

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Изменит ли COVID-19 экономическую политику в России

Ведомости06:47

Bloomberg спрогнозировал существенное падение ВВП России во втором квартале

ИА Красная Весна14:41
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:55, Ашберн
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Исполнительница главной роли в «Бэтвумен» Руби Роуз внезапно покинула проект после одного сезона.
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В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
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Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
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Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
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Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой

Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья.
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Стало известно, что компания МТС в скором времени запустит свой облачный игровой сервис.
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Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
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На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

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С 20 мая в Иркутской области вводят масочный режим.
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«Фламенго» не имеет положительных тестов на коронавирус. Ранее в клубе заразились 38 человек

Напомним, в общей сложности 38 положительных случаев Covid-19 в начале мая было зафиксировано в «Фламенго» в тестах, проведенных на игроках, членах семьи и сотрудниках клуба.
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