Коронавирус

РБКРБКBloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов. Об этом сообщает Bloomberg, прогноз агентства основан на данных российского Минфина.
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с чего всё началось

Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП РФ на 9,5% во II квартале

Регулятор ожидает снижение ВВП во II квартале на 8% в годовом выражении, а по итогам 2020 года - на 4-6%. Минэкономразвития, как ожидается, представит свой прогноз в ближайшее время (до конца мая).
Интерфакс06:53

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Bloomberg прогнозирует снижение ВВП России на 16% во втором квартале

Коммерсантъ15:12

Экономика Китая восстанавливается: США будут наращивать давление

ТАСС05:35

Bloomberg спрогнозировал существенное падение ВВП России во втором квартале

ИА Красная Весна14:41

МЭР: ВВП России упадет во II квартале на 9,5%, доходы россиян - на 6%

Вести.Ru08:02

Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП РФ на 9,5% во II квартале

Интерфакс06:53

Изменит ли COVID-19 экономическую политику в России

Ведомости06:47

Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

РБК13:55
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Общество

Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
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Происшествия

В Подмосковье совершил жесткую посадку военный вертолет

Вертолет Ми-8 ВКС РФ совершил жесткую посадку в Подмосковье. В результате инцидента экипаж погиб. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российская газета 14:53
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Происшествия

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента

В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 14:14
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
1,1K
Общество

Более трети россиян не планируют делать прививку от коронавируса

Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
Мойка78 06:24
121
Общество

Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах

Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
91
Политика

Лавров по телефону обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию на Украине

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов отношений между странами и несколько международных тем, в том числе ситуацию на Украине.
Известия 13:19
1
Общество

Собянин рассказал об ужасном несбывшемся прогнозе по коронавирусу

По словам градоначальника, три-четыре недели назад в мэрии допускали, что к середине мая система здравоохранения может не справиться с количеством зараженных, и произойдет гуманитарная катастрофа.
Lenta.ru 11:37
23
Общество

Широков — о словах Собянина: они ждут бунта? Чем больше люди дома, тем больше на взводе

Бывший игрок сборной России Роман Широков выразил недовольство карантином в Москве.
Чемпионат 15:09
Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
15
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
2K
Театры

Умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб

Режиссер Александринского театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб умер 18 мая на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
Телеканал Санкт-Петербург 14:08
1
Общество

К слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми

Архангельск, 19 мая 2020, 20:58 — REGNUM Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа при обсуждении вопроса возможного объединения с Архангельской областью, высказали предложение присоединить в перспективе к создаваемому региону ещё и Республику Коми.
REGNUM 13:58
72
Здоровье

898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье

За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) 11:31
1,1K
Армия и оружие

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
Общество

Курский сенатор ратует за повышение возраста продаж алкоголя

46ТВ 08:25
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Армия и оружие

Обвиняемого в шпионаже украинца этапировали из Крыма в Москву

Украинца Константина Ширингу, обвиняемого ФСБ в шпионаже, этапировали из Крыма в Москву.
Взгляд.ру 14:59
Общество

Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России

ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
7
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
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Космос

Завораживающая видео-анимация: если бы ракеты были прозрачными

Дизайнеры показали нам, как выглядели бы старт и полет ракет-носителей в режиме реального времени, если бы они были прозрачными.
Портал Поиск 06:15
1
Общество

В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 15:37
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
533
Общество

В Туле медсестра пришла на работу в прозрачном костюме и бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
61
Общество

Остров аномального холода в море аномального тепла

Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией.
REGNUM 05:06
Происшествия

Нижегородский СК завел дело из-за выброшенных в лесу вакцин

Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность" - заведено по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под Дзержинском.
Российская газета 09:07
47
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150

Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
Югополис 15:46
19
Общество

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 13:45
39
Музыка

Текаши требует лишить Ариану Гранде первого места в чарте Billboard

Popcake 01:30
1
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb 03:31
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