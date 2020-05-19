Регулятор ожидает снижение ВВП во II квартале на 8% в годовом выражении, а по итогам 2020 года - на 4-6%. Минэкономразвития, как ожидается, представит свой прогноз в ближайшее время (до конца мая).

с чего всё началось

Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов. Об этом сообщает Bloomberg, прогноз агентства основан на данных российского Минфина.

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