Bloomberg спрогнозировал скорое появление нового русского миллиардера
Денис Свердлов, экс-заместитель главы Минкомсвязи и бывший генеральный директор Yota Group, который после ухода из правительства основал стартап Arrival, скоро может попасть в список богатейших людей планеты. Об этом пишет Bloomberg.В источнике
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