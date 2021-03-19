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РБК

Bloomberg спрогнозировал скорое появление нового русского миллиардера

Денис Свердлов, экс-заместитель главы Минкомсвязи и бывший генеральный директор Yota Group, который после ухода из правительства основал стартап Arrival, скоро может попасть в список богатейших людей планеты. Об этом пишет Bloomberg.В источнике
РБК
Lenta.ru
Евразия Daily
Дождь
Национальная служба новостей

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СМИ: Экс-замглавы Минкомсвязи может пополнить список российских миллиардеров

Национальная служба новостей23:41

В России может появиться новый миллиардер, и это экс-замглавы Минкомсвязи, пишет агентство Bloomberg

Эхо Москвы21:06

Бывший российский чиновник решил заработать миллиарды долларов на электромобилях

Секрет фирмывчера в 13:30

Bloomberg спрогнозировал скорое появление нового русского миллиардера

РБКвчера в 15:13

Бывший замминистра связи станет долларовым миллиардером

Дождьвчера в 15:11

Bloomberg: Список миллиардеров из России пополнит экс-замглавы Минкомсвязи

Фонтанка.Рувчера в 15:21

Бывший российский чиновник собрался разбогатеть на электромобилях

Lenta.ruвчера в 10:56
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Меркель не исключила закупку Германией вакцины «Спутник V»

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне в случае отсутствия общего решения по поставкам на уровне ЕС, передает ТАСС.
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