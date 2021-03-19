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РБК

Bloomberg спрогнозировал скорое появление нового русского миллиардера

Денис Свердлов, экс-заместитель главы Минкомсвязи и бывший генеральный директор Yota Group, который после ухода из правительства основал стартап Arrival, скоро может попасть в список богатейших людей планеты. Об этом пишет Bloomberg.В источнике
РБК
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