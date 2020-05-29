Экономика
Газета.RuBloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
По данным издания, ежегодно россияне оставляют за рубежом на $20 млн больше, чем приносят стране иностранные туристы. В текущем году на фоне пандемии коронавируса расходы отдыхающих граждан России за границей могут сократится на 50%.
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с чего всё началось
Отказ россиян от зарубежного отдыха в связи с пандемией коронавируса, к которому призвал премьер Михаил Мишустин, окажет поддержку рублю, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 06:25
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Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
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США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
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В Красноярске неизвестные напали на инкассаторов
Российская газета 02:15
Общество
В Госдуме сообщили, когда на курортах России откроют пляжи
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Политика
Меркель отказалась ехать на саммит G7
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News.ru вчера в 20:43
Здоровье
Свердловская область переходит на новую коронавирусную статистику
Свердловская область осуществляет переход на новую методику подсчета инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 07:05
Происшествия
СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»
Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК 03:03
Политика
Лукашенко рассказал о зависти к Белоруссии на самом высоком уровне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о зависти к республике на самом высоком уровне в связи с отсутствием там жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 00:02
Происшествия
В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда
Акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в пятницу переросли в беспорядки в ряде крупных городов США, передает Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 22:09
Общество
Российские аэропорты получат почти 11 млрд рублей господдержки
Москва, 28 мая 2020, 14:53 — REGNUM Государство окажет финансовую поддержку аэропортам страны для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. всего на эти цели планируется направить около 11 млрд рублей.
REGNUM 28 мая в 07:53
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне
NewInform 27 мая в 04:14
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Армия и оружие
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
Piter.tv вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
РБК вчера в 15:42
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Футбол
Аршавин объяснил фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отметил, что, если вбить в Гугл «Андрей Аршавин», то первой появляется именно фраза про «ожидания и проблемы».
Спорт день за днем вчера в 10:56
Биатлон
Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России
Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна 27 мая в 15:34
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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В Тамбовской области умер десятый пациент с коронавирусом
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РИА Новости 03:09
Общество
Ещё 3599 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
RT на русском 03:03
Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Крыму за минувшие сутки.
Krym.News 28 мая в 03:14
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Происшествия
В Псковской области нашли тело второй пропавшей 15-летней девочки
Известия вчера в 07:57
Общество
В Москве выпало рекордное за 140 лет количество осадков для 29 мая
Москва 24 вчера в 12:36
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия вчера в 11:24
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Экономика
Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости 28 мая в 16:52