с чего всё началось

По данным издания, ежегодно россияне оставляют за рубежом на $20 млн больше, чем приносят стране иностранные туристы. В текущем году на фоне пандемии коронавируса расходы отдыхающих граждан России за границей могут сократится на 50%.

Технологии Вышло крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы. 419

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 131

Политика США прекращают все отношения с ВОЗ Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. 1K

Политика Меркель отказалась ехать на саммит G7 Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась участвовать в очном саммите лидеров «Большой семёрки» (G7), который пройдёт в Вашингтоне в июне. 7

Происшествия СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни» Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово. 16

Политика Лукашенко рассказал о зависти к Белоруссии на самом высоком уровне Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о зависти к республике на самом высоком уровне в связи с отсутствием там жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. 13

Общество Российские аэропорты получат почти 11 млрд рублей господдержки Москва, 28 мая 2020, 14:53 — REGNUM Государство окажет финансовую поддержку аэропортам страны для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. всего на эти цели планируется направить около 11 млрд рублей.

Биатлон Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России. 1

Политика Путин объявил 24 июня нерабочим днем Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. 2,9K

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 635

Происшествия В Тамбовской области умер десятый пациент с коронавирусом Мужчина, вернувшийся из Москвы и госпитализированный после семи дней самолечения, стал десятым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона. 92

Общество Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.