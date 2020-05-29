Экономика
Газета.RuBloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
По данным издания, ежегодно россияне оставляют за рубежом на $20 млн больше, чем приносят стране иностранные туристы. В текущем году на фоне пандемии коронавируса расходы отдыхающих граждан России за границей могут сократится на 50%.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Отказ россиян от зарубежного отдыха в связи с пандемией коронавируса, к которому призвал премьер Михаил Мишустин, окажет поддержку рублю, пишет Bloomberg.Forbes06:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Общество
Сочи и Москва оказались внизу в рейтинге восстановления городов
В рейтинге приняли участие 60 городов, средний уровень восстановления по ним составил 66%, Москве и Сочи по версии 2ГИС восстановили свою активность на 42%, они заняли последние места в списке.
Коммерсантъ Краснодар 08:35
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Общество
Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»
Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы.
iReactor вчера в 02:43
Общество
В Челябинской области продлили режим самоизоляции до 15 июня
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение продлить режим повышенной готовности до 15 июня.
МедиаЗавод 03:14
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении и вовсе станет кроссовером.
Автоновости дня 05:35
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
На помощь остающимся за рубежом россиянам выделили 600 млн рублей
Правительство РФ выделило 600 млн рублей из Резервного фонда на социальную поддержку россиян, оставшихся за рубежом в связи с распространением коронавируса.
Интерфакс 13:12
Политика
Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года.
iReactor 11:57
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Общество
Причины смертей от коронавируса в России поделили на пять групп
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что причины смертности от коронавирусной инфекции были разделены на пять групп.
Комсомольская правда 12:21
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Общество
Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38
На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:55
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
Куйвашев примет решение по снятию ограничений 1 июня
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram, что примет решение по снятию или продлению ограничений из-за коронавируса в регионе 1 июня.
Уральский меридиан 11:40
Киберспорт
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 13:14
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
РИА Новости 09:15
Общество
Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России
Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:21
Политика
«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал
Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину опять опустился, свидетельствуют данные опроса Левада-центра .
Znak.com 11:57
Футбол
Агент Рами опроверг, что футболист скрыл от «Сочи» серьёзную травму
Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского футболиста Адиля Рами, опроверг информацию о том, что чемпион мира скрыл от «Сочи» серьёзную травму.
Metaratings вчера в 04:01
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза вчера в 09:29
Здоровье
Лечение коронавируса на дому обходится в 26,6 тыс. рублей
Согласно базовому тарифу, который с апреля увеличился на 10%, Лечение одного ковидного больного на дому стоит 26 656 рублей для взрослого и 22 138 рублей для ребенка.
Kursk.com 10:04
Общество
Минимальный размер пособия по безработице увеличили втрое
Как сообщает ТАСС, глава государства считает необходимым повысить с 1500 до 4500 рублей пособие по безработице для россиян.
Тверские ведомости вчера в 00:01
Общество
В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины
Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок.
Регион 64 11:25
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33