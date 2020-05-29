с чего всё началось

По данным издания, ежегодно россияне оставляют за рубежом на $20 млн больше, чем приносят стране иностранные туристы. В текущем году на фоне пандемии коронавируса расходы отдыхающих граждан России за границей могут сократится на 50%.

Политика Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара». 151

Общество Сочи и Москва оказались внизу в рейтинге восстановления городов В рейтинге приняли участие 60 городов, средний уровень восстановления по ним составил 66%, Москве и Сочи по версии 2ГИС восстановили свою активность на 42%, они заняли последние места в списке. 30

Общество Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям. 1,1K

Общество Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа» Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы. 37

Авто Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении и вовсе станет кроссовером. 20

Энергетика В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом» Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров. 1,1K

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,6K

Общество На помощь остающимся за рубежом россиянам выделили 600 млн рублей Правительство РФ выделило 600 млн рублей из Резервного фонда на социальную поддержку россиян, оставшихся за рубежом в связи с распространением коронавируса.

Политика Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года. 4

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения. 67

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 52

Общество Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38 На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости. 544

Экономика В России выросла доля просроченных микрозаймов На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. 444

Общество В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. 96

Общество Куйвашев примет решение по снятию ограничений 1 июня Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram, что примет решение по снятию или продлению ограничений из-за коронавируса в регионе 1 июня. 34

Общество Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса". 36

Общество Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 10

Здоровье Лечение коронавируса на дому обходится в 26,6 тыс. рублей Согласно базовому тарифу, который с апреля увеличился на 10%, Лечение одного ковидного больного на дому стоит 26 656 рублей для взрослого и 22 138 рублей для ребенка. 76

Общество Минимальный размер пособия по безработице увеличили втрое Как сообщает ТАСС, глава государства считает необходимым повысить с 1500 до 4500 рублей пособие по безработице для россиян. 3,3K

Общество В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок. 12