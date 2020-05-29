Экономика
Газета.RuBloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
По данным издания, ежегодно россияне оставляют за рубежом на $20 млн больше, чем приносят стране иностранные туристы. В текущем году на фоне пандемии коронавируса расходы отдыхающих граждан России за границей могут сократится на 50%.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
Отказ россиян от зарубежного отдыха в связи с пандемией коронавируса, к которому призвал премьер Михаил Мишустин, окажет поддержку рублю, пишет Bloomberg.Forbes06:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Общество
Команда Williams выставлена на продажу
Хотя решение ещё не принято, компания официально объявляет о начале процесса продажи, чтобы облегчить переговоры, – говорится в официальном заявлении Williams.
Autosport.com.ru 03:55
Общество
Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России
Вице-премьер Татьяна Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 12:24
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
Общество
Минюст предложил скидку в 50% на штрафы за негрубые правонарушения
На сайте Минюста РФ написали, что число штрафов, которые можно оплатить со скидкой в 50%, увеличивается в проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях.
Мой Брянск 13:44
Общество
Журналиста арестовали на 15 суток за одиночный пикет в Москве
Журналиста «Новой газеты» Илью Азара арестовал на 15 суток Тверской районный суд города Москвы, 28 мая сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем канале Telegram.
ИА Красная Весна вчера в 09:29
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Шоу-бизнес
Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни
Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Здоровье
До 19 июня продлены основные ограничительные меры в Псковской области
До 19 июня в Псковской области продлены основные ограничительные меры, введённые в связи с распространением коронавируса, сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе администрации региона.
АиФ Псков 13:00
Здоровье
В Саратовской области умерли 99 человек с подтвержденным коронавирусом
Число умерших граждан с подтвержденным коронавирусом в Саратовской области по состоянию на 29 мая составило 99 человек.
Регион 64 13:05
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
Общество
Иван Еремин стал владельцем «Ведомостей»
Новым владельцем стала компания «Саппорт», чей единственный владелец – основатель уральского «ФедералПресс» Иван Еремин, говорится в сообщении компаний.
Ведомости 13:49
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Армия и оружие
В Индии опасаются активности китайских военных на спорных территориях
Как сообщает ToDay News Ufa, на границе с Индией продолжает увеличиваться присутствие китайских военных.
ToDay News Ufa 02:57
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал 06:34
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
Коммерсантъ 09:20
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении и вовсе станет кроссовером.
Автоновости дня 05:35
Общество
Правительство выделило 600 млн рублей на поддержку россиян за рубежом
Правительство России выделило 600 млн рублей на оказание социальной поддержки российским гражданам, которые находятся за рубежом из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском 12:18
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина
Российская газета 13:36
Футбол
Роспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Роспотребнадзором возможность возобновления тренировок и проведения матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2019–2020, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Ведомости вчера в 13:23