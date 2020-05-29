с чего всё началось

По данным издания, ежегодно россияне оставляют за рубежом на $20 млн больше, чем приносят стране иностранные туристы. В текущем году на фоне пандемии коронавируса расходы отдыхающих граждан России за границей могут сократится на 50%.

Общество Сочи и Москва оказались внизу в рейтинге восстановления городов В рейтинге приняли участие 60 городов, средний уровень восстановления по ним составил 66%, Москве и Сочи по версии 2ГИС восстановили свою активность на 42%, они заняли последние места в списке. 30

Общество В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. 122

Политика Путин объявил 24 июня выходным днем Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ. 920

Политика Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года. 7

Экономика Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства. 1K

Экономика В Саратовской области рассказали о спаде производства мебели и вагонов Сегодня на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса в Саратовской области о ситуации с промышленностью в условиях ограничений рассказал зампред правительства региона Василий Разделкин.

Политика Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара». 328

Общество Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте». 23

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,7K

Энергетика В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом» Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров. 1,1K

Экономика Илон Маск получил право на особую премию от Tesla Глава Tesla Илон Маск получил право на свою первую особую премию-бонус от компании.

Кино Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала» Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».

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Общество В Омской области ослабят режим самоизоляции Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков. 22

Экономика США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки. 43

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