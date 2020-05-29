Экономика
Газета.RuBloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
По данным издания, ежегодно россияне оставляют за рубежом на $20 млн больше, чем приносят стране иностранные туристы. В текущем году на фоне пандемии коронавируса расходы отдыхающих граждан России за границей могут сократится на 50%.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
Отказ россиян от зарубежного отдыха в связи с пандемией коронавируса, к которому призвал премьер Михаил Мишустин, окажет поддержку рублю, пишет Bloomberg.Forbes06:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Общество
Сочи и Москва оказались внизу в рейтинге восстановления городов
В рейтинге приняли участие 60 городов, средний уровень восстановления по ним составил 66%, Москве и Сочи по версии 2ГИС восстановили свою активность на 42%, они заняли последние места в списке.
Коммерсантъ Краснодар 08:35
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в московском районе Солнцево
В московском районе Солнцево неизвестные открыли стрельбу, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 09:27
Происшествия
Тело второй пропавшей в Островском районе девочки обнаружили водолазы
Псковская Лента Новостей 05:09
Общество
Власти США ввели Нацгвардию в Миннеаполис для подавления беспорядков
Народные новости 06:15
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 13:26
Политика
Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года.
iReactor 11:57
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
Экономика
В Саратовской области рассказали о спаде производства мебели и вагонов
Сегодня на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса в Саратовской области о ситуации с промышленностью в условиях ограничений рассказал зампред правительства региона Василий Разделкин.
СаратовБизнесКонсалтинг 14:18
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 235 человек
Всего с момента начала пандемии уральским врачам удалось вылечить уже 1 тыс. 700 человек.
УралПолит.Ru 27 мая в 03:49
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Происшествия
Дело возбудили после обнаружения младенца между гаражами в Подмосковье
Полиция возбудила уголовное дело после обнаружения новорожденного ребенка между гаражами около подмосковной деревни Дубровки.
ТАСС 10:13
Футбол
В ближайшие дни Вернер может перейти в «Ливерпуль»
Клуб, в свою очередь, намерен завершить сделку в ближайшие несколько дней.
Все про Спорт ру 12:54
Общество
В Самарской области снова продлили режим самоизоляции
Сегодня, 29 мая, на заседании оперативного штаба Самарской области, сообщили о продлении режима самоизоляции.
Pro Город Самара 12:41
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
Экономика
Илон Маск получил право на особую премию от Tesla
Глава Tesla Илон Маск получил право на свою первую особую премию-бонус от компании.
Lenta.ru 09:15
Кино
Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»
Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
Киноафиша России вчера в 05:56
Общество
В Волгоградской области продлен режим самоизоляции
Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно.
Известия 11:52
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 12:09
Экономика
США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств
Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки.
REGNUM вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина
Российская газета 13:36
Космос
Раскрыта загадка потерянной материи во Вселенной
Астрономы раскрыли загадку потери большого количества обычной (барионной) материи во Вселенной, существование которой предсказывалось, но которая никогда ранее не наблюдалась.
Lenta.ru вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09