Экономика

Газета.RuГазета.RuBloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома

По данным издания, ежегодно россияне оставляют за рубежом на $20 млн больше, чем приносят стране иностранные туристы. В текущем году на фоне пандемии коронавируса расходы отдыхающих граждан России за границей могут сократится на 50%.
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с чего всё началось
Отказ россиян от зарубежного отдыха в связи с пандемией коронавируса, к которому призвал премьер Михаил Мишустин, окажет поддержку рублю, пишет
 Bloomberg.
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