с чего всё началось

По данным издания, ежегодно россияне оставляют за рубежом на $20 млн больше, чем приносят стране иностранные туристы. В текущем году на фоне пандемии коронавируса расходы отдыхающих граждан России за границей могут сократится на 50%.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,7K

Политика Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара». 401

Энергетика В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом» Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров. 1,2K

Культура Фанаты сделали русскоязычную озвучку для Alan Wake Творческая группа R.G.MVO представила русскоязычную озвучку для психологического экшен-триллера Alan Wake.

Экономика Ожидание пресс-конференции Трампа по Китаю насторожило биржи Нью-Йорка Издание пишет, что объявление президентом США Дональдом Трампов планов о проведении в пятницу пресс-конференции, посвященной Китаю «породило у участников рынка опасения по поводу трений между двумя крупнейшими экономиками мира».

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Общество МЧС предупредило о сильном ветре с грозой и градом в Подмосковье Гроза, град и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Московской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Подмосковью.

Футбол ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА ВЭБ раскрыл сумму сделки с футбольным клубом ЦСКА, сообщает РБК.

Футбол Глушаков не опроверг уход из «Ахмата» Экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков доиграет этот сезон за «Ахмат» после возобновления чемпионата России, но вопрос о дальнейшей пролонгации контракта не обсуждался.

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