с чего всё началось

Аналитики Bloomberg допустили, что летом произойдет укрепление рубля. По их словам, к этому приведет отпуск россиян на территории страны, а не за границей. Считается, что укреплению рубля может поспособствовать временный отказ граждан от поездок за рубеж.

Футбол Пожмет ли Семин руку Кикнадзе и Мещерякову? Отвечает сам тренер Пока в клубе работают эти руководители — никакие посты мне не нужны, — отметил Семин.

Происшествия В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,3K

Происшествия Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности. 16

Общество В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 311

Единоборства Джон Джонс отказался от чемпионского пояса UFC Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, сообщил о том, что оставляет свой титул, предложив организации разыграть вакантный чемпионский пояс в поединке между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем.

Происшествия Девять человек стали жертвами урагана в Сальвадоре По меньшей мере девять человек стали жертвами урагана "Аманда", который прошел по территории Сальвадора.

Здоровье Врач назвал группы риска по рассеянному склерозу Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил категории людей, которые находятся в группе риска. 5

Общество В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из Нью-Йорка В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из США. Самолёт "Аэрофлота" следует из Нью-Йорка через Москву и столицу Урала в Новосибирск. 88

Общество Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса. 120

Общество Подтопления в Подмосковье оценили в МЧС Среди подтопленных оказались участки в городах Клин, Истра, Сергиев Посад, Красногорск, а также Можайск и Наро-Фоминск. 93

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.