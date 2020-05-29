Экономика
Актуальные НовостиBloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отпуска россиян дома
Аналитики Bloomberg допустили, что летом произойдет укрепление рубля. По их словам, к этому приведет отпуск россиян на территории страны, а не за границей. Считается, что укреплению рубля может поспособствовать временный отказ граждан от поездок за рубеж.
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с чего всё началось
Отказ россиян от зарубежного отдыха в связи с пандемией коронавируса, к которому призвал премьер Михаил Мишустин, окажет поддержку рублю, пишет Bloomberg.Forbes29 мая в 06:25
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С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
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