Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиBloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отпуска россиян дома

Аналитики Bloomberg допустили, что летом произойдет укрепление рубля. По их словам, к этому приведет отпуск россиян на территории страны, а не за границей. Считается, что укреплению рубля может поспособствовать временный отказ граждан от поездок за рубеж.
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с чего всё началось
Отказ россиян от зарубежного отдыха в связи с пандемией коронавируса, к которому призвал премьер Михаил Мишустин, окажет поддержку рублю, пишет
 Bloomberg.
Forbes29 мая в 06:25

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Bloomberg: рубль укрепится из-за отпусков россиян дома

Ведомости29 мая в 12:38

Bloomberg предсказал укрепление рубля из-за отказа россиян от зарубежного отпуска

Forbes29 мая в 06:25

Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отпусков россиян дома

РБК29 мая в 09:53

Bloomberg: Оставшиеся без заграничных поездок россияне укрепят рубль

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Ридус29 мая в 08:29

Bloomberg: рубль укрепится на фоне отказа россиян от отпуска за границей

Коммерсантъ29 мая в 07:55

Назван плюс от закрытия границ для экономики России

Lenta.ru29 мая в 10:24
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Космос

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Политика

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Происшествия

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"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 17:10
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Единоборства

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Общество

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Власти Крыма отменили плату за размещение приезжающих без конкретной цели в обсерваторах.
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Политика

Песков рассказал, как пройдет парад Победы

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Политика

США объявят движение «Антифа» террористической организацией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты признают движение «Антифа» террористической организацией.
Коммерсантъ 15:08
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Единоборства

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По меньшей мере девять человек стали жертвами урагана "Аманда", который прошел по территории Сальвадора.
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Экономика

Самозанятым россиянам решили вернуть налог

Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году.
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Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
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Здоровье

Врач назвал группы риска по рассеянному склерозу

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В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из Нью-Йорка

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Областная газета 12:37
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Общество

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Общество

Подтопления в Подмосковье оценили в МЧС

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Авто

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Тюнинг ателье Carlex Design разработало аэродинамический обвес для Santa Fe четвертой генерации.
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Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года

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Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории

Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
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