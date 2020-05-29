Экономика
РБКBloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отпусков россиян дома
По данным Bloomberg Economics, россияне обычно тратят на отдых за границей примерно на $20 млрд в год больше, чем тот доход, который Россия получает от иностранного туризма. Однако в 2020 году расходы российских отдыхающих за рубежом сократятся минимум на 50%, прогнозирует Донец.
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с чего всё началось
Отказ россиян от зарубежного отдыха в связи с пандемией коронавируса, к которому призвал премьер Михаил Мишустин, окажет поддержку рублю, пишет Bloomberg.Forbes06:25
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Происшествия
«Правовая инициатива»: в СКФО в 2011-2019 гг. произошло 48 убийств «чести»
Жертвами убийств «чести» на Северном Кавказе стали не меньше 44 женщин и четверых мужчин за 2011-2019 годы, сообщили в пресс-службе проекта «Правовая инициатива».
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:44
Общество
У газеты «Ведомости» сменился владелец
Сделка по продаже «Ведомостей» закрыта, новым владельцем стало АО «Саппорт», сообщил РБК гендиректор издателя газеты АО «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК 11:41
Общество
В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины
Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок.
Регион 64 11:25
Футбол
Аршавин: не жалею, что не перешёл в «Спартак»
RT на русском 11:00
Общество
В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня
Большинство мероприятий пройдут в онлайн-режиме, но в тех регионах, которые выйдут на тот момент уже на 3-ю ступень снятия ограничений, возможна очная форма выпускного, отмечается в пресс-релизе.
Газета.Ru 09:48
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
Футбол
Роспотребнадзор разрешил болельщикам посещать игры ФК «Ростов»
Роспотребнадзор разрешил клубам РПЛ присутствие зрителей на трибунах во время матчей, оговорив, что оно должно составлять не более 10% от вместимости стадиона.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 14:12
Космос
Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю
О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства.
Хайтек+ 10:11
Происшествия
На Алтае полиция задержала мэра Славгорода
Российская газета 06:04
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
Футбол
Calciomercato: «Милан» поборется с «Наполи» за Азмуна
«Милан» хочет летом купить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Calciomercato.
Бомбардир.ру 06:17
Общество
Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38
Журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр снова задержали возле ГУ МВД РФ по Москве на Петровке 38.
Эхо Москвы 10:01
Происшествия
Власти Миннесоты ввели режим ЧС из-за протестов против полиции
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил трехдневный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за массовых беспорядков, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
NewInform 02:44
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Общество
С 1 июня в Санкт-Петербурге смягчается режим ограничений
С 1 июня в Санкт-Петербурге будет смягчен режим ограничительных мер. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба администрации губернатора.
МонаВиста вчера в 14:02
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
Кайли Дженнер лишили статуса самого молодого миллиардера
Американскую модель и бизнесвумен Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи.
Вечерняя Москва 12:00
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал 06:34
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Политика
Путин заявил о поддержке Ситникова на пост костромского губернатора
Президент поддержал планы губернатора Костромской области Сергея Ситникова баллотироваться на выборах главы региона.
Российская газета 08:55
Армия и оружие
Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне
В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Общество
В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков
Однако в воскресенье столицу ждет очередной удар стихии – по самым пессимистичны модельным прогнозам на мегаполис может обрушиться месячная норма осадков – до 52 миллиметров, что остудит воздух до плюс 15.
РИА Новости 06:27