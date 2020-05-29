с чего всё началось

По данным Bloomberg Economics, россияне обычно тратят на отдых за границей примерно на $20 млрд в год больше, чем тот доход, который Россия получает от иностранного туризма. Однако в 2020 году расходы российских отдыхающих за рубежом сократятся минимум на 50%, прогнозирует Донец.

Происшествия «Правовая инициатива»: в СКФО в 2011-2019 гг. произошло 48 убийств «чести» Жертвами убийств «чести» на Северном Кавказе стали не меньше 44 женщин и четверых мужчин за 2011-2019 годы, сообщили в пресс-службе проекта «Правовая инициатива».

Общество У газеты «Ведомости» сменился владелец Сделка по продаже «Ведомостей» закрыта, новым владельцем стало АО «Саппорт», сообщил РБК гендиректор издателя газеты АО «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров, отказавшись от дальнейших комментариев. 19

Общество В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок. 7

Общество В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня Большинство мероприятий пройдут в онлайн-режиме, но в тех регионах, которые выйдут на тот момент уже на 3-ю ступень снятия ограничений, возможна очная форма выпускного, отмечается в пресс-релизе. 27

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,5K

Общество Обнародована карта для прогулок в Москве Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять. 4,6K

Шоу-бизнес Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу. 26

Футбол Роспотребнадзор разрешил болельщикам посещать игры ФК «Ростов» Роспотребнадзор разрешил клубам РПЛ присутствие зрителей на трибунах во время матчей, оговорив, что оно должно составлять не более 10% от вместимости стадиона. 15

Космос Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства. 2

Происшествия Власти Миннесоты ввели режим ЧС из-за протестов против полиции Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил трехдневный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за массовых беспорядков, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. 287

Армия и оружие Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. 380

Общество В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. 67

Общество Кайли Дженнер лишили статуса самого молодого миллиардера Американскую модель и бизнесвумен Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи. 2

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 51

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 58