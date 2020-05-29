Экономика
РБКBloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отпусков россиян дома
По данным Bloomberg Economics, россияне обычно тратят на отдых за границей примерно на $20 млрд в год больше, чем тот доход, который Россия получает от иностранного туризма. Однако в 2020 году расходы российских отдыхающих за рубежом сократятся минимум на 50%, прогнозирует Донец.
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с чего всё началось
Отказ россиян от зарубежного отдыха в связи с пандемией коронавируса, к которому призвал премьер Михаил Мишустин, окажет поддержку рублю, пишет Bloomberg.Forbes06:25
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Минздрав предложил нормы времени на посещение врача-специалиста
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Известия 10:09
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Выплату на детей 1 июня получат десять миллионов семей
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Политика
Кравчук назвал «единственный способ остановить» Россию
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" раскритиковал политику европейских стран в отношении России.
РИА Новости 08:30
Общество
Голосование по Конституции может растянуться на несколько дней
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, голосование может продлиться несколько дней, чтобы избежать массового скопления людей на участках.
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Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
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Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
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ТРК Сейм (Курск) 09:05
Кино
Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе
Sostav.ru вчера в 00:20
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Общество
Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами
Интерфакс вчера в 16:58
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Аршавин: не жалею, что не перешел в «Спартак»
Vprognoze.ru 11:45
Политика
Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков
Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.
Коммерсантъ 08:15
Политика
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Происшествия
Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки
На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27
Общество
В Госдуме назвали возможные сроки открытия российских пляжей
Разрешить отдыхать гражданам страны на российских пляжах власти могут с 1 июля.
vtomske.ru 02:15
Экономика
Российские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии
Снижение показателя означает, что банки нарастили продажу золота на 4,6 тонны, до 73,4 тонн, приводит РБК оценку аналитика банка БКФ Максима Осадчего.
REGNUM 27 мая в 23:39
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Президент Украины Владимир Зеленский представил для рассмотрения в Верховной Раде законопроект о воинском учете.
Российская газета 03:58
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя
Газета «Ведомости» сообщила об изменениях в составе покупателей издания. Журналисты «Ведомостей» ссылаются на источники.
BFM.ru вчера в 14:57
Политика
Венгры станут национальным достоянием Украины
В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
Lenta.ru 10:31
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Здоровье
Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты
Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результате своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты.
ЗакC.Ру 07:05
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
«Дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
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Происшествия
В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки
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Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала первую встречу двух братьев после роддома
Красавица, которая в отличие от многих знаменитостей не боится сглазов и негативной энергетики, показала трогательную первую встречу двух братьев.
Bimru.ru 03:12
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26