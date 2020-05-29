с чего всё началось

По данным Bloomberg Economics, россияне обычно тратят на отдых за границей примерно на $20 млрд в год больше, чем тот доход, который Россия получает от иностранного туризма. Однако в 2020 году расходы российских отдыхающих за рубежом сократятся минимум на 50%, прогнозирует Донец.

Здоровье Минздрав предложил нормы времени на посещение врача-специалиста Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, который касается утверждения норм времени на посещение одного врача специалиста. 1

Общество Выплату на детей 1 июня получат десять миллионов семей Десять миллионов семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба Пенсионного фонда России. 2

Политика Кравчук назвал «единственный способ остановить» Россию Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" раскритиковал политику европейских стран в отношении России. 66

Политика Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.

Политика Россия планирует расширить свои базы в Сирии У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. 498

Экономика Российские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии Снижение показателя означает, что банки нарастили продажу золота на 4,6 тонны, до 73,4 тонн, приводит РБК оценку аналитика банка БКФ Максима Осадчего. 126

Общество «Ведомости» сообщили о смене покупателя Газета «Ведомости» сообщила об изменениях в составе покупателей издания. Журналисты «Ведомостей» ссылаются на источники. 15

Политика Венгры станут национальным достоянием Украины В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран. 1

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения. 61

Здоровье Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результате своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты. 32

Армия и оружие Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем «Дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении. 308